Бывший министр благосостояния и здравоохранения Илзе Винькеле рассказала в рубрике 1188.lv "Моббинг. Нападение анонимов", что сама была одним из анонимных комментаторов. Она делится пережитым после своей отставки.
Илзе Винькеле призналась, что была анонимным комментатором
"Я несколько раз оставляла анонимные комментарии.
И тогда я приняла сознательное решение - если я не могу писать от своего имени, то мне не нужно это говорить, - признается Илзе Винькеле.
Она продолжила: "И еще одна вещь, о которой я подумала - насколько этот негативный комментарий является моей собственной болью, не тем, что этот человек сказал обо мне, а моей собственной болью, несчастьем или неудачей, с которой я сама не справилась".
Она больше не обращает внимание на анонимные комментарии, потому что считает их "ниже своего достоинства. Это трусливо и неуважительно".
Винькеле признает, что бывают ситуации, в которых человек может оставаться анонимным: "Да, бывают ситуации, когда это сигнал, когда человек должен защищать свою личность и не может ее раскрыть, но, будем честны, это грязь и помои, заходящие на новостных порталах в комментарии - это не люди, защищающие свою личность для разоблачения коррупционных преступлений, например.
Они, скорее всего, несчастные, одинокие, недовольные собой, получающие небольшое сиюминутное облегчение через унижение и оскорбление других".
Бывший министр здравоохранения пережила самое тяжелое время в своей жизни после отставки: "Я жила в созданной своими руками пещере почти целый год. Это было после того, как премьер-министр Кариньш потребовал моей отставки в связи с закупкой вакцин. Тогда я подумала, что наступил конец света и что я потерпела неудачу в профессиональном плане, что я ужасный человек и столько плохого сделала людям. Надо мной все насмехались. Это был худший момент в моей жизни, который я когда-либо переживала".
Ранее бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила после шоу Četri uz koferiem, что почувствовала себя способной открыть психотерапевтическую практику.
В ноябре 2020 года ЕС предложил странам-членам закупить вакцины против Covid-19 производства Pfizer/Biontech в рамках централизованных закупок. По мнению дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы, но решила приобрести только 97 500. Вместо 420 707 вакцин, доступных на следующем этапе, Латвия решила закупить лишь 100 000 вакцин. В результате вакцинация против Covid-19 в Латвии началась гораздо позднее, чем в других странах (ЕС).
Когда в начале прошлого года стало известно об отказе от вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле. Позже прокуратура начала расследование, и в настоящее время Винькеле предъявлено обвинение в бездействии государственного должностного лица.
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