Илзе Винькеле призналась, что была анонимным комментатором

"Я несколько раз оставляла анонимные комментарии.

И тогда я приняла сознательное решение - если я не могу писать от своего имени, то мне не нужно это говорить, - признается Илзе Винькеле.

Она продолжила: "И еще одна вещь, о которой я подумала - насколько этот негативный комментарий является моей собственной болью, не тем, что этот человек сказал обо мне, а моей собственной болью, несчастьем или неудачей, с которой я сама не справилась".

Она больше не обращает внимание на анонимные комментарии, потому что считает их "ниже своего достоинства. Это трусливо и неуважительно".

Винькеле признает, что бывают ситуации, в которых человек может оставаться анонимным: "Да, бывают ситуации, когда это сигнал, когда человек должен защищать свою личность и не может ее раскрыть, но, будем честны, это грязь и помои, заходящие на новостных порталах в комментарии - это не люди, защищающие свою личность для разоблачения коррупционных преступлений, например.