Статья была первоначально опубликована 24 января 2023 года.

Сегодня, 3 апреля 2024 года, прокуратура предъявила бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") обвинение в оправдании военных преступлений, совершенных Россией, и объявила ее в розыск.

Я более чем уверен, что самые ярые защитники женщин уже подготовили клавиатуры, чтобы писать мне личные угрозы о том, что "о женщинах так говорить нельзя". Однако в этом вопросе я очень либерален и считаю, что равноправие полов позволяет не делать различий и равноценно называть представителя любого пола. Тем более в случае, когда человек позволяет себе сказать что-то такое, за что в принципе заслуживает депортацию или как минимум реальный тюремный срок.

Новоиспеченный депутат Глория Гревцова у себя в TikTok недавно опубликовала видео, в котором рассказывает, что посетила Латвийский музей оккупации, в экспозиции которого пропаганда и ложь.

"Добрый день, любимые! Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают.

Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации. Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то пройдя по этому музею, понимаешь, что такое настоящая пропаганда". Так рассуждает Гревцова, которая совсем недавно давала клятву депутата Сейма Латвийской Республики и перед лицом народа Латвии обещала быть верной Латвии.

Одно дело попасть в Сейм, наврав про свое образование и опыт работы. Можно взять и больничный, чтобы опубликовать в соцсетях видео с веселыми развлечениями. Но совсем другое дело - наплевать на историю Латвии, на память о всех депортированных латышах и их семьях. Параллельно в самом прямом значении этого слова получая от нас всех за это зарплату.