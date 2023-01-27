Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками прямо во время велосипедной прогулки по берегу моря.
Видео ⟩ Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море
Артист пригласил своих зрителей на концерт в Тбилиси, который пройдет 11 февраля в Тбилисской филармонии.
"А-а-а, чуть в море не упал", - сказал Максим Галкин во время анонса.
Ранее Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января. Артист, на данный момент покинувший РФ, где он объявлен "иноагентом", в соцсетях опубликовал рисунок разрушенного многоэтажного дома с силуэтом плачущей девушки и написал: "Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились".
Недавно стало известно, что 6 августа Максим Галкин выступит в зале "Дзинтари".
Напомним, год назад билеты на концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы за считаные дни. Прошлым летом он выступил не только в привычной и любимой Юрмале, но и в нескольких других городах, снискав любовь новой, не знавшей его раньше аудитории.
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