Видео ⟩ Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море

Артист пригласил своих зрителей на концерт в Тбилиси, который пройдет 11 февраля в Тбилисской филармонии.

"А-а-а, чуть в море не упал", - сказал Максим Галкин во время анонса.

Ранее Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января. Артист, на данный момент покинувший РФ, где он объявлен "иноагентом", в соцсетях опубликовал рисунок разрушенного многоэтажного дома с силуэтом плачущей девушки и написал: "Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились".

Недавно стало известно, что 6 августа Максим Галкин выступит в зале "Дзинтари".

Напомним, год назад билеты на концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы за считаные дни. Прошлым летом он выступил не только в привычной и любимой Юрмале, но и в нескольких других городах, снискав любовь новой, не знавшей его раньше аудитории.