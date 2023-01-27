Часы Судного дня близятся к полуночи: в Twitter справляются с новостью шутками

Что случилось?

В этом году Совет по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" переводит стрелки Часов Судного дня вперед, в основном (хотя и не только) из-за растущей опасности войны в Украине. Сейчас часы находятся на отметке 90 секунд до полуночи - ближе всего к глобальной катастрофе, чем когда-либо.

Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.

Так близко к полуночи - символу глобальной ядерной катастрофы - стрелки часов до этого не были никогда.

Часы Судного дня - это проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", существующий с 1947 года. Решение о переводе стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были переведены шесть раз - все шесть раз они переводились вперед.

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