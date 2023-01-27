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Часы Судного дня близятся к полуночи: в Twitter справляются с новостью шутками

rus.tvnet.lv
Часы Судного дня близятся к полуночи: в Twitter справляются с новостью шутками
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Фото: Getty Images via AFP/Scanpix

На этой неделе стало известно, что стрелки Часов Судного дня были переведены вперед. Как сообщается, так близко к катастрофе мир не был ни разу. Как реагировать - сложно сказать, но вот пользователи Twitter спасаются от тревожных мыслей с помощью чувства юмора.

Что случилось? 

В этом году Совет по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" переводит стрелки Часов Судного дня вперед, в основном (хотя и не только) из-за растущей опасности войны в Украине. Сейчас часы находятся на отметке 90 секунд до полуночи - ближе всего к глобальной катастрофе, чем когда-либо.

Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.

Так близко к полуночи - символу глобальной ядерной катастрофы - стрелки часов до этого не были никогда.

Часы Судного дня - это проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", существующий с 1947 года. Решение о переводе стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были переведены шесть раз - все шесть раз они переводились вперед.

Реакции на событие Twitter 

Ряд пользователей Сети отмечает, что часы ни на что не влияют, а кто-то шутит, что Судный день уже наступил. В свою очередь, есть и предложения "просто перевести часы назад". 

Внимание! Некоторые твиты могут содержать мат

"Все понимают, что на часах судного дня сейчас 90 секунд до полуночи".

"Как я сплю, зная, что Часы Судного дня могут сработать в любую минуту"

"Я бы просто передвинул стрелки часов подальше от полуночи, тем самым предотвратив катастрофу"

"Часы Судного дня были переведены на 90 секунд до полуночи". Я пытаюсь остановить Армагеддон, остановив часы до того, как они пробьют полночь"

И немного Telegram:
 

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