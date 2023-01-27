На этой неделе стало известно, что стрелки Часов Судного дня были переведены вперед. Как сообщается, так близко к катастрофе мир не был ни разу. Как реагировать - сложно сказать, но вот пользователи Twitter спасаются от тревожных мыслей с помощью чувства юмора.
Часы Судного дня близятся к полуночи: в Twitter справляются с новостью шутками
Что случилось?
В этом году Совет по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" переводит стрелки Часов Судного дня вперед, в основном (хотя и не только) из-за растущей опасности войны в Украине. Сейчас часы находятся на отметке 90 секунд до полуночи - ближе всего к глобальной катастрофе, чем когда-либо.
Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.
Так близко к полуночи - символу глобальной ядерной катастрофы - стрелки часов до этого не были никогда.
Часы Судного дня - это проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", существующий с 1947 года. Решение о переводе стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.
Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были переведены шесть раз - все шесть раз они переводились вперед.
Реакции на событие Twitter
Ряд пользователей Сети отмечает, что часы ни на что не влияют, а кто-то шутит, что Судный день уже наступил. В свою очередь, есть и предложения "просто перевести часы назад".
Внимание! Некоторые твиты могут содержать мат
Сейчас Часы Судного дня показывают самое близкое к «полуночи» (атомной войне) положение стрелок за всю их историю.— Однажды в Википедии (@lost_in_wiki) January 25, 2023
Когда кто-то думает, что ещё одна война — это хороший способ остановить войну.https://t.co/lAuTDDU1lp pic.twitter.com/uZW0V8AKus
Часы судного дня учитывают часовые пояса? Может во Владивостоке полдня как судный день.— The КШИШТОС (@psychodozer) January 24, 2023
Часы Судного дня такие: «два, два с половиной, два с ниточкой, два с иголочкой»— trepang (@trepang) January 24, 2023
Часы судного дня перевели на +10сек, а что если все важные события тоже свершатся теперь раньше? Например весна наступит в феврале, 3 сезон эйфории выпустят на выходных?— Сергей (@temnikov87) January 25, 2023
я второй день хожу в ахуе от новости, что где-то существуют эти Часы Судного дня— klassnomne (@oo_do_not_stop) January 25, 2023
Мне вот интересно, это Алан Мур придумал часы судного дня, или эту метафору ввели ещё до него?— Dinar Khayrutdinov (@DinarKhay) January 26, 2023
«Часы Судного дня» — это бессмысленная кликбейтная хуйня, которая значит вообще ничего. Их можно переставлять хоть на секунду до полуночи, хоть на полшестого, и вообще ничего не будет.— Sergey Korol (@krlsrg) January 26, 2023
"Все понимают, что на часах судного дня сейчас 90 секунд до полуночи".
Everyone realizing the #DoomsdayClock is now at 90 seconds to midnight.— JohnnyKeil (@JohnnyKeil617) January 24, 2023
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"Как я сплю, зная, что Часы Судного дня могут сработать в любую минуту"
how i sleep knowing the doomsday clock could go off at any minute pic.twitter.com/hVUSOaFXvM— Lucy (@LMAsaysno) January 24, 2023
Что происходит опять в этом мире, то какая то камета прилетела, то река засохла там где 4 ангела были и сейчас уже исполняется это пророчество, что следующее будет? Зомби апокалипсис? Наконец то судный день? pic.twitter.com/zr3Kdio4ph— мафу (@manittoz) January 26, 2023
"Я бы просто передвинул стрелки часов подальше от полуночи, тем самым предотвратив катастрофу"
I would simply move the doomsday clock further from midnight, thus annihilation averted. https://t.co/n7VuzEtRKO— Political Football (@politicalfutbal) January 24, 2023
"Часы Судного дня были переведены на 90 секунд до полуночи". Я пытаюсь остановить Армагеддон, остановив часы до того, как они пробьют полночь"
"Doomsday Clock has been set to 90 seconds to midnight"— Shan (@shanuddin889) January 24, 2023
Me trying to stop Armageddon by stopping clock before it hits midnight: pic.twitter.com/LIYSy4iOTY
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