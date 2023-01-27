Посол: создание трибунала ООН против России - достижимая цель

В настоящее время ведется подготовка голосования за создание трибунала для расследования и юридического определения "этого величайшего из возможных грехов", совершенных Россией.

Сторонникам идеи трибунала ясно, что трибунал должен быть создан по решению Генассамблеи ООН, потому что добиться положительного голосования в Совбезе ООН невозможно, так как Россия имеет там право вето и фактически парализовала работу этого органа ООН, признал посол.

Ядро, продвигающее идею трибунала, включает страны Балтии, Лихтенштейн, Люксембург, Бельгию, Польшу, Албанию и другие. В целом создание трибунала должно получить поддержку 2/3 стран, и Пилдегович считает это достижимой целью, если Запад будет действовать сообща.

Дипломат добавил, что самыми большими сторонниками Украины в этой ситуации являются малые страны, которые лучше понимают, что им может самым непосредственным образом угрожать военная агрессия.

Пилдегович считает, что голосование по созданию трибунала против России должно состояться до конца войны. Трибунал должен быть относительно небольшим, и его целью будет десяток высших должностных лиц России, принимавших решения о начале войны.

Посол отметил, что параллельно работает и Международный уголовный суд, который расследует конкретные военные преступления, совершенные Россией, - изнасилования, пытки, стрельбу по мирным жителям и т. д.

Пилдегович подсчитал, что всего в Генеральной Ассамблее ООН около 70 демократических стран, Россию поддерживают пять или шесть очень авторитарных режимов, а около 100 стран находятся "посередине". Из примерно 30 стран, которые воздерживались от осуждения России за развязывание войны, больше всего разочаровала Пилдеговича Индия.