Фильмы о Гарри Поттере удалят из российских онлайн-кинотеатров

Пресс-служба "Амедиатеки" сообщила, что срок лицензионных прав на франшизу "заканчивается в плановом порядке 31 января". Аналогичные записи появились и на "Кинопоиске". Компания также предоставляет свои фильмы онлайн-кинотеатрам ivi, Okko, KION и Wink.

Напомним, после российского вторжения в Украину крупнейшие кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures закрыли свои офисы в России и перестали продавать лицензии на новые фильмы.

Ранее российские онлайн-сервисы заявляли, что решения компаний не затронут архивные фильмы, но часть уже стала пропадать в августе 2022 года. В апреле 2022 года по требованию правообладателя российские электронные библиотеки "ЛитРес" и MyBook сняли с продажи электронные версии книг о Гарри Поттере. Бумажные до сих пор доступны в продаже.