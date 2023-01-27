LTV: Сейм вскоре может принять решение о выдаче Шлесерса для судебного процесса

Правоохранительные органы обратились в Сейм с просьбой разрешить привлечь Шлесерcа к судебному разбирательству.

Так называемое второе уголовное дело о цифровом телевидении уже находится в Рижском окружном суде, но после избрания Шлесерcа депутатом Сейма встал вопрос о том, можно ли его продолжать судить без согласия Сейма. В настоящее время Сейм получил запрос на выдачу разрешения, и мандатная комиссия примет решение о выдаче разрешения в ближайшие несколько недель.

Шлесерс через своего представителя по связям с общественностью сообщил Латвийскому телевидению, что не будет препятствовать делу и призовет других депутатов дать разрешение на продолжение судебного разбирательства по уголовному делу. При этом политик отрицает свою вину в предъявленных ему обвинениях.