Сопредседателями "Согласия" стали Нил Ушаков, Регина Лочмеле и Андрис Морозов

Все три кандидата на пост главы правления партии представились на съезде как одна команда. Рижское отделение партии изначально предлагало в этой команде вместо Морозова многолетнего лидера "Согласия" Яниса Урбановича, но он покинул руководство партии, взяв на себя ответственность за поражение на последних выборах, на которых "Согласие" осталось без мест в парламенте.

За Ушакова, Лочмеле и Морозова проголосовали 63 делегата съезда, еще один кандидат на пост сопредседателя Игорь Пименов получил 27 голосов.

Перед съездом мэр Резекне Александр Барташевич также претендовал на руководство партией, но вызвал критику за представление своего политического видения, в результате чего региональный политик заявил, что не поедет на съезд и призвал других членов партии бойкотировать его. Он пообещал продолжить активную деятельность в партии.

Вместе с призывом Барташевича бойкотировать съезд "Согласия" подписались председатель Резекненской районной организации партии Екатерина Иванова и глава Лудзенской районной организации Евгения Куща, однако на съезд прибыло достаточное количество делегатов, чтобы он мог принять решение.

В свою очередь мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш за несколько дней до съезда объявил, что выходит из "Согласия" и создаст новую региональную политическую силу.

Галерея: Съезд партии "Согласие"