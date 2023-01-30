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Иголка в стоге сена. В Австралии на шоссе потеряли капсулу с радиоактивным цезием-137

rus.tvnet.lv
Иголка в стоге сена. В Австралии на шоссе потеряли капсулу с радиоактивным цезием-137
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Поиски радиоактивной капсулы в Австралии
Поиски радиоактивной капсулы в Австралии Фото: AP/Scanpix

На западе Австралии на шоссе протяженностью в 1400 километров начаты поиски радиоактивной капсулы. Считается, что она выпала из грузовика, когда ее транспортировали из шахты на склад.

Серебряная капсула размером восемь на шесть миллиметров, которую использовали на шахте, пропала в середине января. Капсула содержит радиоактивный цезий-137, сообщает AFP.

Эксперты в области здравоохранения указывают, что если ее взять в руки, капсула может привести к серьезным радиационным ожогам и рвоте. Если кто-то случайно нашел капсулу, лучше держаться от нее подальше и сообщить полиции или пожарным.

Пожарные и спасатели думают, что капсулу потеряли на участке шоссе протяженностью в 1400 километров, ведущем из шахты в Западной Австралии в город Перт.

Капсула излучает около двух миллизивертов радиации в час, что эквивалентно десяти рентгеновским снимкам. По словам главного санитарного врача Эндрю Робертсона, это достаточно большая доза радиации.

"Два миллизиверта - это количество естественной радиации, которую мы получили бы за год, просто гуляя", - сказал он.

По мнению спасателей, поисковые работы займут минимум неделю.

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