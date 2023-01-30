Иголка в стоге сена. В Австралии на шоссе потеряли капсулу с радиоактивным цезием-137

Серебряная капсула размером восемь на шесть миллиметров, которую использовали на шахте, пропала в середине января. Капсула содержит радиоактивный цезий-137, сообщает AFP.

Эксперты в области здравоохранения указывают, что если ее взять в руки, капсула может привести к серьезным радиационным ожогам и рвоте. Если кто-то случайно нашел капсулу, лучше держаться от нее подальше и сообщить полиции или пожарным.

Пожарные и спасатели думают, что капсулу потеряли на участке шоссе протяженностью в 1400 километров, ведущем из шахты в Западной Австралии в город Перт.

Капсула излучает около двух миллизивертов радиации в час, что эквивалентно десяти рентгеновским снимкам. По словам главного санитарного врача Эндрю Робертсона, это достаточно большая доза радиации.

"Два миллизиверта - это количество естественной радиации, которую мы получили бы за год, просто гуляя", - сказал он.

По мнению спасателей, поисковые работы займут минимум неделю.