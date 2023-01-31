Кариньш: мы недостаточно избавились от картелей

Оценка Латвии за политическую добросовестность (49 из 100) является самой низкой в ЕС и ставит ее на один уровень с Грецией, Словакией, Польшей, Мальтой, Венгрией и Румынией, при этом показатель Латвии на 26 пунктов ниже, чем у Эстонии, и на 9 пунктов ниже, чем у Литвы. В сфере добросовестности бизнеса у Латвии 52 пункта из 100, и по этому показателю она больше всего отстает от Эстонии. Такой показатель свидетельствует о том, что в Латвии распространены неофициальные платежи, чтобы получить что-то взамен. На показатель честности бизнеса также негативно влияют скандалы, связанные с нецелевым использованием и растратой государственных ресурсов и средств ЕС и искажением конкуренции в различных секторах экономики и на различных уровнях ответственности должностных лиц - от местных органов до национального уровня.