Инфографика ⟩ Индекс восприятия коррупции в Латвии лучше не становится

Как сообщили в "Обществе за открытость Delna", индекс Латвии по сравнению с 2021 годом не изменился и составляет 59 из 100 пунктов, что значительно ниже, чем у ряда других стран Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатели Латвии свидетельствуют о том, что ей не удастся достичь целей Национального плана развития на 2021-2027 гг. - 64 пункта в 2024 году и 67 пунктов в 2027 году. По мнению Delna, это подкрепляется и тем фактом, что в декларации нового правительства хотя и признается важность уменьшения коррупции, не указаны антикоррупционные меры, которые будут предприниматься.

Оценка Латвии за политическую добросовестность (49 из 100) является самой низкой в ЕС и ставит ее на один уровень с Грецией, Словакией, Польшей, Мальтой, Венгрией и Румынией, при этом показатель Латвии на 26 пунктов ниже, чем у Эстонии, и на 9 пунктов ниже, чем у Литвы. В сфере добросовестности бизнеса у Латвии 52 пункта из 100, и по этому показателю она больше всего отстает от Эстонии. Такой показатель свидетельствует о том, что в Латвии распространены неофициальные платежи, чтобы получить что-то взамен. На показатель честности бизнеса также негативно влияют скандалы, связанные с нецелевым использованием и растратой государственных ресурсов и средств ЕС и искажением конкуренции в различных секторах экономики и на различных уровнях ответственности должностных лиц - от местных органов до национального уровня.