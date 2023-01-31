Индекс восприятия коррупции в Латвии в прошлом году не улучшился, свидетельствуют результаты индекса, опубликованные международной антикоррупционной организацией Transparency International.
Инфографика ⟩ Индекс восприятия коррупции в Латвии лучше не становится
Как сообщили в "Обществе за открытость Delna", индекс Латвии по сравнению с 2021 годом не изменился и составляет 59 из 100 пунктов, что значительно ниже, чем у ряда других стран Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Показатели Латвии свидетельствуют о том, что ей не удастся достичь целей Национального плана развития на 2021-2027 гг. - 64 пункта в 2024 году и 67 пунктов в 2027 году. По мнению Delna, это подкрепляется и тем фактом, что в декларации нового правительства хотя и признается важность уменьшения коррупции, не указаны антикоррупционные меры, которые будут предприниматься.
"Возникает впечатление, что мы осознаем негативное влияние коррупции, но на практике не в состоянии на нее повлиять", - подчеркивает организация.
Delna отмечает, что Латвия недостаточно активно реализует решительные антикоррупционные меры в сферах политической добросовестности, честного бизнеса и предотвращения разбазаривания публичных ресурсов.
Оценка Латвии за политическую добросовестность (49 из 100) является самой низкой в ЕС и ставит ее на один уровень с Грецией, Словакией, Польшей, Мальтой, Венгрией и Румынией, при этом показатель Латвии на 26 пунктов ниже, чем у Эстонии, и на 9 пунктов ниже, чем у Литвы. В сфере добросовестности бизнеса у Латвии 52 пункта из 100, и по этому показателю она больше всего отстает от Эстонии. Такой показатель свидетельствует о том, что в Латвии распространены неофициальные платежи, чтобы получить что-то взамен. На показатель честности бизнеса также негативно влияют скандалы, связанные с нецелевым использованием и растратой государственных ресурсов и средств ЕС и искажением конкуренции в различных секторах экономики и на различных уровнях ответственности должностных лиц - от местных органов до национального уровня.
С показателем 59 пунктов Латвия занимает в индексе 15-е место среди 27 стран ЕС, 27-е место среди 38 стран ОЭСР и 39-е место среди 180 стран мира. В 2022 году средний показатель стран ЕС в индексе восприятия коррупции не изменился - 64 пункта, а в странах ОЭСР - 66 пунктов (минус 1 пункт).
Индекс восприятия коррупции является наиболее широко используемым в мире показателем уровня коррупции в публичном секторе. Delna - латвийское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International.
В индексе анализируется восприятие населением коррупции в публичном секторе 180 стран и территорий на основе данных из 13 различных источников. Для составления индекса используется шкала от 0 до 100 пунктов, где 0 означает, что в стране высокий уровень коррупции, а 100 - что коррупции нет. Как правило, оценка ниже 50 пунктов указывает на наличие серьезных проблем с коррупцией в стране.
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