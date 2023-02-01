Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора

Во вторник, 31 января, окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис выдвинула официальное обвинение против Алека Болдуина по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Актера обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к смертельному выстрелу в Галину Хатчинс во время съемок в Нью-Мексико в 2021 году.

Болдуину и Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Наиболее серьезное обвинение, предусматривающее потенциальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, потребует от прокуроров убедить присяжных в том, что 64-летний актер действовал с умышленным пренебрежением к безопасности других.

Напомним, Галина Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера. Алек Болдуин вышел на связь только на следующий день и был потрясен случившимся. В интервью американскому телеканалу ABC он сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.