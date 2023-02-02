"Было очень стыдно": скандально известный фотограф вспомнил неприятный случай

"Конечно, этот случай выставляет меня не в лучшем свете, но я вам расскажу и мне будет легче... Хотя, я знаю, что упомянутая женщина тоже прочитает и, может быть, немного разозлится на меня, но я готов", - написал фотограф Александр Соколов.

После очередной фотосессии с веревками, где Соколов применяет обычно тонкие и гибкие изделия, а потому обычно после фотосессии женщина может без проблем одеться и отправиться домой, чтобы удивить мужа.

"Около 95% женщин после такой фотосессии планируют себе страстное свидание. К сожалению, есть еще 5%, которых дома ожидает только кошка или даже морская свинка. Такие девушки просят меня взять ножницы и срезать веревки с ее тела. Мне неприятно резать свое искусство, но - несмотря ни на что, приходится это делать", - отмечает он.

Когда девушка стояла к нему спиной, он шутил с ней на пикантные темы, стараясь не поцарапать ножницами.