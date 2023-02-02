Латвийский фотограф Александр Соколов, известный как мастер эротических снимков, поделился в соцсетях историей, которая вызывает у него чувство вины перед клиентом.
Внимание!
"Было очень стыдно": скандально известный фотограф вспомнил неприятный случай
"Конечно, этот случай выставляет меня не в лучшем свете, но я вам расскажу и мне будет легче... Хотя, я знаю, что упомянутая женщина тоже прочитает и, может быть, немного разозлится на меня, но я готов", - написал фотограф Александр Соколов.
После очередной фотосессии с веревками, где Соколов применяет обычно тонкие и гибкие изделия, а потому обычно после фотосессии женщина может без проблем одеться и отправиться домой, чтобы удивить мужа.
"Около 95% женщин после такой фотосессии планируют себе страстное свидание. К сожалению, есть еще 5%, которых дома ожидает только кошка или даже морская свинка. Такие девушки просят меня взять ножницы и срезать веревки с ее тела. Мне неприятно резать свое искусство, но - несмотря ни на что, приходится это делать", - отмечает он.
Когда девушка стояла к нему спиной, он шутил с ней на пикантные темы, стараясь не поцарапать ножницами.
"Чик-чик, и еще одна часть моей работы падает на землю. Женщина чувствует себя еще более обнаженной. Чик-чик, и я с ужасом понял, что у меня в руке остался длинный и чертовски толстый локон ее волос! Яркие рыжие волосы в моей руке... Бац! Так глупо! И что же я сделал...
Я ничего ей не сказал, а просто спрятал прядь в карман. Мне больше не хотелось шутить или флиртовать с ней. Мне было очень стыдно, но я так и не сказал ей. Может быть, она только сейчас узнает, - заканчивает свой рассказ Соколов.
Ранее у Александра Соколова снялась Ольга Камбала. Большим сюрпризом для нее оказалось то, что вначале был долгий разговор с фотографом, в ходе которого Соколов "раздевал" Ольгу как психолог. "Все закончилось тем, что мы сделали вторую фотосессию, когда я приехала вместе с мужем. Наши фотографии украшают нашу спальню", - сказала она.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!