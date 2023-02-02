В новом эпизоде Масяня выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части

События в новом эпизоде происходят в 2050 году. Герои мультфильма играют в компьютерные игры "Бахмут 3" и "Всегда за ВСУ", потому что "за рашистов одни только индусы играют и китайцы".

РФ распалась на части. "Московия отгорожена из-за агрессивности", но в армию больше никого не забирают - "на территории империи никаких армий больше нет".

После распада РФ Масяня живет в стране Ингрия, платит "проценты на репарацию", а выехать может только в Финляндию.

Видео: Новый эпизод "Масяня 2050"

Напомним, 10 июля на YouTube-канале мультипликатора Олега Куваева вышел новый эпизод анимационного веб-сериала "Масяня" под названием "Санкт-Мариубург". В нем Китай объявляет России войну и начинает бомбардировку нескольких городов, в том числе Санкт-Петербурга, где живут главные герои сериала - Масяня и Хрюндель.