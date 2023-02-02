Фото ⟩ Вайра Вике-Фрейберга, Андрей Экис и другие гости на премьере фильма "Молоко матери"

Среди гостей были замечены министр культуры Наурис Пунтулис, экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, режиссер Андрей Экис и многие другие.

Галерея: Премьера фильма "Молоко матери"

Напомним, 2 февраля в латвийский прокат выходит фильм режиссера Инары Колмане "Молоко матери". Это рассказ о судьбе трех поколений латышских женщин на фоне длительного исторического периода - с 40-х годов до Атмоды. Картина снята по мотивам одноименного романа Норы Икстены, переведенного на более чем 20 языков.

Фильм рассказывает историю молодого, подающего надежды советского гинеколога Астры, которая проводит первые в Советском Союзе эксперименты по искусственному оплодотворению.

Автор книги Нора Икстена не скрывает, что ее книга по большей части автобиографична - писательница рассказывает о личных переживаниях. А фильм Инары Колмане - самостоятельное произведение искусства.

Кадр из фильма "Молоко матери" Фото: Пресс-фото

Главные роли исполнили латвийские актрисы Майя Довейка, Элина Васка-Ботере, Рута Кронберга и Екатерина Фролова. Яркий ансамбль латвийских актеров дополнил известный украинский артист Алексей Горбунов, известный широкому зрителю по фильмам "Статский советник" и "12".

Горбунов с первой же беседы покорил создателей фильма. В гостях у своей коллеги по кинотворчеству, к тому моменту ассоциативному продюсеру проекта "Молоко матери" Екатерины Ланской, они встретились втроем с Инарой Колмане и приступили к сотрудничеству. Алексей идеально подошел на роль ветерана войны, супруга Серафимы. В результате получился эпизодический, но очень знаковый и красноречивый образ.