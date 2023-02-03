Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA) в новом сингле "По-украински" отразила чувство каждого, кто борется за свободную и независимую Украину.
В новом сингле LOBODA зачитала рэп на украинском языке
Сингл "По-украински" был представлен на цифровых площадках в ночь на 3 февраля. В нем Светлана Лобода зачитала рэп на украинском языке.
В социальных сетях о песне говорят уже всю последнюю неделю. Слова в ней стали отражением чувств каждого борющегося за свободу, за независимость и за жизнь в свободной Украине.
В песне "По-Украински" отражено не только внутреннее настроение, но и внешнее любого человека на планете, который помогает нам в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины!
"Я посвящаю сингл "По-украински" всем супергероям нашего времени - непокоренным и несокрушимым УКРАИНЦАМ!
Всем, кто на разных фронтах защищает нашу родную землю. Ждущим дома своих защитников, охраняя их тыл и вдохновляя на победы своей любовью. Каждому украинцу, в чей дом ворвалась война, но не смогла отобрать стойкость и силу духа, а только закалила в борьбе за свет и свободу. Всем, чьи сердца на всей планете открыты для помощи моему народу.
"По-украински" - это не оставить злу никакого шанса. Сегодня мы едины и сильны как никогда",
- сказала Светлана Лобода.
"По-украински" стал четвертым синглом LOBODA с момента начала полномасштабной войны и главным в альбоме артистки, премьера которого ожидается уже этой весной.
Тизер сингла "По-украински":
Напомним, в декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", который тоже был снят в Риге.
В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
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