2 февраля организаторы 67-го песенного конкурса "Евровидение" открыли впечатляющую сцену в Ливерпуле, где в мае этого года выступят артисты из 37 стран.
Фото ⟩ Какой будет сцена конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле?
Как отмечается на сайте, на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.
Хулио Химед, художник-постановщик Евровидения, поделился, что во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и Ливерпулем – "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".
Напомним, страной-победительницей в прошлом году стала Украина (группа Kalush Orchestra), но не смогла принимать конкурс у себя из-за полномасштабной войны с РФ, на огромном экране на сцене расположилась надпись Eurovision с сине-желтым флагом в центре.
Видео: "Евровидение-2023", январь
На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала.
Латвия выступит вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.
Напомним, в прошлом году представители Латвии, группа Citi Zēni, выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.
Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.
Уже сообщалось, что представитель Латвии будет выбран при помощи национального отбора - конкурса Supernova на LTV. В полуфинале жюри выбрало 14 участников, которые 4 февраля будут соревноваться в прямом эфире за выход в финал. Победителя жюри и зрители определят в ходе финального голосования 11 февраля.
В полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни:
24. Avēnija с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima - Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) - Love Vibes, Avéi - Let Me Go, Inspo - Sway, Justs - Stranger, Katrine Miller - Beaten Down, Луизе - You To Hold Me, Маркус Рива - Forever, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Sudden Lights - Aijā, Томс Калдераускис - When It All Falls.
Участник Saule был дисквалифицирован.
В интервью RUS TVNET латвийский исполнитель Маркус Рива отметил, что 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе, а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".
В 2023 году "Евровидение" пройдет в Ливерпуле (Великобритания). Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
Галерея: Конкурс "Евровидение-2022"
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