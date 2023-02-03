Фото ⟩ Какой будет сцена конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле?

Как отмечается на сайте, на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

Хулио Химед, художник-постановщик Евровидения, поделился, что во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и Ливерпулем – "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Арена в Ливерпуле Фото: Shutterstock

Напомним, страной-победительницей в прошлом году стала Украина (группа Kalush Orchestra), но не смогла принимать конкурс у себя из-за полномасштабной войны с РФ, на огромном экране на сцене расположилась надпись Eurovision с сине-желтым флагом в центре.

Kalush Orchestra Фото: EBU/ANDRES PUTTING, CORINNE CUMMING, SARAH LOUISE BENNETT

Видео: "Евровидение-2023", январь

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала.

Латвия выступит вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.