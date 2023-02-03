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Фото ⟩ Какой будет сцена конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле?

rus.tvnet.lv
Какой будет сцена конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле?
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Фото: Publicitātes foto/Eurovision.tv

2 февраля организаторы 67-го песенного конкурса "Евровидение" открыли впечатляющую сцену в Ливерпуле, где в мае этого года выступят артисты из 37 стран.

Как отмечается на сайте, на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

Хулио Химед, художник-постановщик Евровидения, поделился, что во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и Ливерпулем – "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Арена в Ливерпуле
Арена в Ливерпуле Фото: Shutterstock

Напомним, страной-победительницей в прошлом году стала Украина (группа Kalush Orchestra), но не смогла принимать конкурс у себя из-за полномасштабной войны с РФ, на огромном экране на сцене расположилась надпись Eurovision с сине-желтым флагом в центре.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Фото: EBU/ANDRES PUTTING, CORINNE CUMMING, SARAH LOUISE BENNETT

Видео: "Евровидение-2023", январь

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала. 

Латвия выступит вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Напомним, в прошлом году представители Латвии, группа Citi Zēni, выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.

Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

Уже сообщалось, что представитель Латвии будет выбран при помощи национального отбора - конкурса Supernova на LTV. В полуфинале жюри выбрало 14 участников, которые 4 февраля будут соревноваться в прямом эфире за выход в финал. Победителя жюри и зрители определят в ходе финального голосования 11 февраля.

В полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни:

24. Avēnija с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima - Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) - Love Vibes, Avéi - Let Me Go, Inspo - Sway, Justs - Stranger, Katrine Miller - Beaten Down, Луизе - You To Hold Me, Маркус Рива - Forever, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Sudden Lights - Aijā, Томс Калдераускис - When It All Falls.

Участник Saule был дисквалифицирован.

В интервью RUS TVNET латвийский исполнитель Маркус Рива отметил, что 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе, а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".

В 2023 году "Евровидение" пройдет в Ливерпуле (Великобритания). Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Галерея: Конкурс "Евровидение-2022"

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