Повезло ли Латвии с жеребьевкой на "Евровидении"?

Латвия выступит вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Напомним, в прошлом году представители Латвии, группа Citi Zēni, выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.

Эстония и Литва - примут участие во втором полуфинале.

Уже сообщалось, что представитель Латвии будет выбран при помощи национального отбора - конкурс Supernova на LTV. В полуфинале жюри выбрало 14 участников, которые 4 февраля будут соревноваться в прямом эфире за выход в финал. Победителя жюри и зрители определят в ходе финального голосования 11 февраля.

В полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни:

"24. Avēnija" с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima - Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) - Love Vibes, Avéi - Let Me Go, Inspo - Sway, Justs – Stranger, Katrine Miller - Beaten Down, Луизе - You To Hold Me, Маркус Рива – Forever, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Sudden Lights - Aijā, Томс Калдераускис - When It All Falls.

Участник Saule был дисквалифицирован.

В интервью RUS TVNET латвийский исполнитель Маркус Рива отметил, что 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе, а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".

В 2023 году "Евровидение" пройдет в Ливерпуле (Великобритания). Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Галерея: конкурс "Евровидение-2022"