ДТП на Саркандаугаве: после столкновения две машины оказались на тротуаре

Аварии на перекрестке улиц Тилта и Дунтес происходят часто, и уже не раз от водителей звучало, что пришло время внести в конкретный участок дороги изменения, например, оборудовать ротационное кольцо или установить светофоры.

"На этом перекрестке все время происходят аварии. Авария за аварией. Не понимаю, почему, - говорит подруга вовлеченной в аварию женщины. - Мне кажется, здесь можно придумать что-то другое. Другими словами, у нее была главная. Если человек едет здесь впервые, ему тяжело понять, как нужно поступать правильно".

Какое-то время женщиной-водителем Citroen занимались медики, однако тяжелых травм она не получила. Ее доставили в больницу для дополнительных обследований. В свою очередь водитель Toyota от медицинской помощи отказался. Ему наибольшие переживания доставили разбитая рабочая машина и состояние здоровья остальных вовлеченных.

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