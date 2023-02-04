Одесса осталась без электричества

По информации предприятия, на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя трансформатор, который ранее восстановили после российского обстрела.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы питать объекты критической инфраструктуры. Специалисты НЭК "Укрэнерго" устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ", - говорится в сообщении.

По информации "Укрэнерго", ситуация в округе города лучше, и электроснабжение обеспечено большей части района.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у министерства энергетики.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности критической инфраструктуры - невозможно", - цитирует Шмыгаля "Медуза".

По его словам, эта подстанция ранее уже неоднократно подвергалась атакам российской армии.

В пятницу, 3 февраля, из-за похожей аварии были временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района.