На шаг ближе к "Евровидению"! Определились финалисты Supernova

Как в полуфинале, так и в финале одинаково важную роль играют и зрители и жюри - лучших устанавливают по совместной оценке звонков и смс-сообщений зрителей и голосования жюри.

После первого полуфинала стало известно, что в финал квалифицировались: Артур Хатти (Artūrs Hatti) с песней Love Vibes, Alise Haijima - Tricky, Томс Калдераускис - When It All Falls, 24. Avēnija с песней You Said, Маркус Рива - Forever, Avéi - Let Me Go, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Луизе - You To Hold Me, Sudden Lights - Aijā,

в свою очередь за чертой остались четыре участника: Inspo с песней Sway, Justs - Stranger, Адриана Миглане - Like I Wanna, и Katrine Miller - Beaten Down.

Победитель конкурса, которого жюри и зрители установят в ходе финального голосования 11 февраля, получат возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.