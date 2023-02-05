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Фото и видео ⟩ Уникальные кадры: зеленая комета пролетела над планетой

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Уникальные кадры: зеленая комета пролетела над планетой
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Зеленая комета в ночном небе
Зеленая комета в ночном небе Фото: Reuters/ScanPix

Впечатляющая зеленая комета приблизилась к Земле, предоставив фотографам и наблюдателям за звездами во всем мире уникальную возможность запечатлеть уникальное явление. Мы собрали фотографии, на которых запечатлена зеленая комета.

Фотографии, снятые 21 января этого года, при помощи телескопа

31 января, Калифорния, США

1 февраля, Канарские острова, Испания

1 февраля, Греция

Фото: Reuters/ScanPix

Люди со всего мира делились фотографиями уникальной зеленой кометы и в социальных сетях.

"До 4 февраля ищите комету в созвездии Жирафа, с 6 по 10 февраля - в созвездии Возничего, с 11-го по конец февраля - в созвездии Тельца. Примечательны даты около 11 февраля, когда комета будет видна на небе неподалеку от Марса. Следует отметить, что прогнозы этого момента свидетельствуют о том, что комета станет слабее (~6-7 звездных величин около 10 февраля)", - пишет портал Starspace.lv.

"Но давайте вспомним, что с кометами, как с пчелами, никогда ничего нельзя знать".

Уже сообщалось, что комету C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте прошлого года астрономы Калифорнии, рассчитав, что она облетает Солнце за 50 тысяч лет. Это значит, что в последний раз комета пролетала над Землей во времена каменного века.

На изображениях кометы C/2022 E3 видно слабое зеленое свечение, которое, как считается, вызвано присутствием в комете двухатомного углерода. Молекула излучает зеленый свет, который реагирует на ультрафиолетовые лучи солнечного света.

Астрономы сделали впечатляющие снимки кометы с помощью телескопов. Но в последнее время ее свечение стало достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, по крайней мере в очень темных сельских районах с минимальным световым загрязнением.

С середины января комету можно было обнаружить с помощью телескопа или бинокля. Она видна в Северном полушарии, когда небо темнеет, если оно не закрыто облаками.

Starspace.lv - единственный портал, регулярно публикующий новости астрономии на латышском языке. SIA StarSpace также занимается популяризацией астрономии, проводя семинары, лекции и небесные демонстрации.

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