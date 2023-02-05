Впечатляющая зеленая комета приблизилась к Земле, предоставив фотографам и наблюдателям за звездами во всем мире уникальную возможность запечатлеть уникальное явление. Мы собрали фотографии, на которых запечатлена зеленая комета.
Фото и видео ⟩ Уникальные кадры: зеленая комета пролетела над планетой
Фотографии, снятые 21 января этого года, при помощи телескопа
31 января, Калифорния, США
1 февраля, Канарские острова, Испания
1 февраля, Греция
Люди со всего мира делились фотографиями уникальной зеленой кометы и в социальных сетях.
Not the most spectacular footage, but really interesting to see & capture #CometZTF moving through our solar system against the field of stars far beyond. A time-lapse, so around 12 minutes movement in these 7 seconds. pic.twitter.com/96NeVnmcwG— Andrew Brooks (@AndrewPBrooks) January 26, 2023
Come ZTF/2022 E3 from my lens, captured from a bortle 6 skies #comet #cometc2022e3 #cometE3 pic.twitter.com/Hfe8uO2Zqt— Rami Ammoun (@rami_astro) February 2, 2023
Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 19, 2023
A green comet will be closer to our planet today, Feb 2, than it's been in over 50,000 years! The brightness of comets is unpredictable, but with clear skies, you could see Comet C/2022 E3 (ZTF)!https://t.co/Isqg1V1LZG pic.twitter.com/bwdFZXpTK8— NASA Goddard (@NASAGoddard) February 2, 2023
The green comet I captured last night. This is about 45 min pic.twitter.com/jzAqHucB7W— Matt Graves (@GravesSpectrum) January 29, 2023
Found it... The green comet#greencomet #Space pic.twitter.com/XQmzepRtOQ— Rohan Gupta (@Rohan_cod) February 1, 2023
"До 4 февраля ищите комету в созвездии Жирафа, с 6 по 10 февраля - в созвездии Возничего, с 11-го по конец февраля - в созвездии Тельца. Примечательны даты около 11 февраля, когда комета будет видна на небе неподалеку от Марса. Следует отметить, что прогнозы этого момента свидетельствуют о том, что комета станет слабее (~6-7 звездных величин около 10 февраля)", - пишет портал Starspace.lv.
"Но давайте вспомним, что с кометами, как с пчелами, никогда ничего нельзя знать".
Уже сообщалось, что комету C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте прошлого года астрономы Калифорнии, рассчитав, что она облетает Солнце за 50 тысяч лет. Это значит, что в последний раз комета пролетала над Землей во времена каменного века.
На изображениях кометы C/2022 E3 видно слабое зеленое свечение, которое, как считается, вызвано присутствием в комете двухатомного углерода. Молекула излучает зеленый свет, который реагирует на ультрафиолетовые лучи солнечного света.
Астрономы сделали впечатляющие снимки кометы с помощью телескопов. Но в последнее время ее свечение стало достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, по крайней мере в очень темных сельских районах с минимальным световым загрязнением.
С середины января комету можно было обнаружить с помощью телескопа или бинокля. Она видна в Северном полушарии, когда небо темнеет, если оно не закрыто облаками.
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