Фото и видео ⟩ Уникальные кадры: зеленая комета пролетела над планетой

The green comet I captured last night. This is about 45 min pic.twitter.com/jzAqHucB7W — Matt Graves (@GravesSpectrum) January 29, 2023

"До 4 февраля ищите комету в созвездии Жирафа, с 6 по 10 февраля - в созвездии Возничего, с 11-го по конец февраля - в созвездии Тельца. Примечательны даты около 11 февраля, когда комета будет видна на небе неподалеку от Марса. Следует отметить, что прогнозы этого момента свидетельствуют о том, что комета станет слабее (~6-7 звездных величин около 10 февраля)", - пишет портал Starspace.lv.

"Но давайте вспомним, что с кометами, как с пчелами, никогда ничего нельзя знать".

Уже сообщалось, что комету C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте прошлого года астрономы Калифорнии, рассчитав, что она облетает Солнце за 50 тысяч лет. Это значит, что в последний раз комета пролетала над Землей во времена каменного века.

На изображениях кометы C/2022 E3 видно слабое зеленое свечение, которое, как считается, вызвано присутствием в комете двухатомного углерода. Молекула излучает зеленый свет, который реагирует на ультрафиолетовые лучи солнечного света.

Астрономы сделали впечатляющие снимки кометы с помощью телескопов. Но в последнее время ее свечение стало достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, по крайней мере в очень темных сельских районах с минимальным световым загрязнением.

С середины января комету можно было обнаружить с помощью телескопа или бинокля. Она видна в Северном полушарии, когда небо темнеет, если оно не закрыто облаками.

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