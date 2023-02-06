Видео ⟩ Долгострой до седины: какими актеры пришли бы на открытие театра в 2053 году?

Гаврилова напомнила, что генеральная компания SBSC несколько раз обращалась с различными требованиями, которые VNĪ выполнила. Кроме того, все счета, представленные SBSC, были оплачены вовремя и в полном объеме. "Мы принимали активное участие в управлении контрактом - мы изучили возможности и создали решение для застройщика, чтобы дополнительно компенсировать рост цен в соответствии с инфляцией в размере 2,18 млн евро, по запросу SBSC мы также выдали аванс в размере одного миллиона евро. В итоге счета, выставленные застройщиком на оплату текущих работ, оплачиваются несколько раз в месяц в течение одного-двух дней после их подачи вместо одного раза в месяц в течение 30 дней, как и планировалось изначально. Все эти шаги предприняты для облегчения положения застройщика", - сказала Гаврилова.

Ранее VNĪ несколько раз указывало застройщику, что без увеличения темпов уложиться в срок не удастся. Сейчас на объекте работает около 100 человек. Для выполнения работ в указанные сроки согласно первоначальной программе выполнения работ было запланировано около 240 человек, такой интенсивности работ компания SBSC пока не достигла.

Сейчас SBSC запросила дополнительный аванс,