Актеры Нового Рижского театра (JRT) сняли ироничный ролик, в котором труппа отправляется на открытие долгожданного здания театра в 2053 году, но, как выясняется, здание еще не готово. Видео можно посмотреть здесь.
Видео ⟩ Долгострой до седины: какими актеры пришли бы на открытие театра в 2053 году?
Авторы: Янис Скутелис, Иварс Крастс, Гердс Лапошка, Томс Харьо, Байба Брока, Андрис Кейшс, Яна Чивжеле, Ритварс Логинс, Давидс Петерсонс.
Уже сообщалось, что сотрудники Нового Рижского театра в открытом письме призывают решить вопрос реконструкции здания театра на улице Лачплеша 25.
В письме на имя премьер-министра Кришьяниса Кариньшаа, министра финансов Арвила Ашераденса и спикера Сейма Эдварда Смилтенса сотрудники театра приглашают принять меры и найти решение "бесконечной" реконструкции здание театра, что, по словам сотрудников, "отражает общую дезорганизацию процессов строительства, реконструкции и контроля за зданиями, принадлежащими латвийскому государству".
Сотрудники JRT подчеркивают, что осенью 2017 года они покинули историческое здание театра и проводят свой шестой театральный сезон на улице Миера 58а в Риге. За эти годы были реализованы различные проекты строительства образовательных и культурных зданий, которыми "к сожалению, в основном управляют частные инвесторы или муниципалитеты".
"Находясь во временном помещении на улице Миера, мы за шесть сезонов создали 40 новых постановок, а к концу этого сезона сыграем более 1500 спектаклей, мы подготовили молодых актеров и удвоили актерскую труппу", - подчеркивается в письме.
За шесть сезонов, по словам авторов письма, историческое здание JRT пережило два договора со строительными компаниями, трех председателей правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), зиму без крыши, собрания, обещания, ежегодный перенос сроков сдачи и увеличение стоимости проекта.
Сотрудники JRT подчеркивают, что VNĪ, ответственный за реконструкцию здания (площадью 9767 квадратных метров), до сих пор не смог успешно провести и завершить ее, а также в настоящее время не могут назвать разумные сроки завершения работ.
По мнению авторов письма, продление сроков реконструкции является одним из существенных рисков для необходимого увеличения финансирования в будущем. Сотрудники JRT не поддерживают передачу ответственности VNĪ исполнителям работ - представителям строителей или субподрядчиков, поскольку государство делегировало ответственность за реконструкцию здания VNĪ, которая также имеет право инициировать изменения в соответствующих нормативных актах и процессах, если это необходимо.
"В публичном общении VNĪ не признает своей ответственности и возлагает всю вину на строителей, законы и мировые кризисы. Возможно, модель управления зданиями, предназначенными для культурных учреждений, следует оценивать на национальном уровне и привлекать другого руководителя строительного проекта. Если VNĪ не может самостоятельно выявить свои организованные недостатки в управлении процессом и не видит возможности того, какие улучшения необходимо внести, должны быть привлечены государственные учреждения, под руководством которых действует VNĪ", - говорится в письме.
Сотрудники JRT поддерживают заявление, сделанное 18 января художественным руководителем театра Алвисом Херманисом, и подтверждают, что в феврале театр проведет последнюю премьеру этого сезона во временном помещении театра на улице Миера 58а в Риге. Новые постановки, задуманные и уже подготовленные для залов на улице Лачплеша весной 2023 года, в этом сезоне зрителям предлагаться не будут.
Письмо подписали 72 сотрудника Нового Рижского театра.
Напомним, 18 января художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис объявил о бессрочной забастовке театра.
Галерея: Строительство Нового Рижского театра
Напомним, 18 января, состоялось собрание Нового Рижского театра по строительному надзору, на котором предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) хотело договориться со Skonto Būve и Skonto Construction (SBSC) о конкретных сроках сдачи здания.
Согласно подписанному контракту, срок завершения работ - 11 марта этого года, однако сам строитель публично заявил, что вряд ли успеет завершить их к этому времени, так как выполнено только 70% строительных работ.
"Для нас важно, чтобы Новый Рижский театр как можно скорее восстановил свой дом. Поэтому до сих пор, осознавая непредвиденные последствия как Covid-19, так и вызванной Россией войны в строительной отрасли, VNĪ использовало все инструменты доступные ему для удовлетворения SBSC, и мы могли открыть театр вовремя. К сожалению, в настоящее время мы исчерпали все средства, поэтому мы обращаемся как к контракту, так и к добросовестности строителя с целью завершения остальных работ максимально быстро. На сегодняшней встрече мы ожидаем, что генеральная компания SBSC сообщит театру конкретный срок готовности к сдаче", - подчеркнула представитель VNĪ Елена Гаврилова.
Стоит добавить, что если SBSC не сдадут объект до 11 марта этого года, то по договору будет начислен штраф в размере 30 тысяч евро в сутки.
Гаврилова напомнила, что генеральная компания SBSC несколько раз обращалась с различными требованиями, которые VNĪ выполнила. Кроме того, все счета, представленные SBSC, были оплачены вовремя и в полном объеме. "Мы принимали активное участие в управлении контрактом - мы изучили возможности и создали решение для застройщика, чтобы дополнительно компенсировать рост цен в соответствии с инфляцией в размере 2,18 млн евро, по запросу SBSC мы также выдали аванс в размере одного миллиона евро. В итоге счета, выставленные застройщиком на оплату текущих работ, оплачиваются несколько раз в месяц в течение одного-двух дней после их подачи вместо одного раза в месяц в течение 30 дней, как и планировалось изначально. Все эти шаги предприняты для облегчения положения застройщика", - сказала Гаврилова.
Ранее VNĪ несколько раз указывало застройщику, что без увеличения темпов уложиться в срок не удастся. Сейчас на объекте работает около 100 человек. Для выполнения работ в указанные сроки согласно первоначальной программе выполнения работ было запланировано около 240 человек, такой интенсивности работ компания SBSC пока не достигла.
Сейчас SBSC запросила дополнительный аванс,
но его уплата возможна только в том случае, если застройщик предоставит необходимые доказательства увеличения затрат. Также Центральное агентство финансов и контрактов, с которым VNĪ консультировалось о возможностях увеличения и выплаты суммы аванса, пришло к выводу, что, по мнению агентства, выплата большей суммы аванса с аргументами, представленными SBSC, пока создаст более благоприятные условия для строительной организации по сравнению с положениями, изложенными в закупке при реализации, что может повлиять на круг заявителей закупки и вызвать изменения в экономическом балансе в интересах выбранного заявителя.
"Нашим приоритетом является забота о нуждах нашего клиента - Нового Рижского театра, а также защита государственного бюджета и соблюдение закона", - добавила член правления VNĪ.
В заседании Наблюдательного совета Нового Рижского театра примут участие представители VNĪ, SBSC и театра, а также эксперты Министерства культуры и Министерства финансов Латвийской Республики.
Целью проекта реконструкции и строительства Нового Рижского театра является создание современного театра европейского уровня. Разработка проекта строительства началась в 2018 году, а строительство - с 2020 года. Заключен договор на строительство Нового Рижского театра с SBSC на 32,4 млн евро (включая индексацию, или оплату увеличения стоимости строительных работ).
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