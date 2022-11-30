В социальных сетях обратили внимание на приключенческий анимационный фильм от Disney "Странный мир". Несколько дней назад инфлюенсер и помощница депутата Майя Арманева ("Латвия на первом месте") поделилась в своем Instagram-аккаунте мнением в связи с полученными ею жалобами от родителей на содержание этого мультфильма. Все потому, что в нем показаны однополые отношения. Арманева считает, что родители имеют право быть в курсе, если в фильме рассказывается о таких отношениях. После давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.
Мы на пути к цензуре? Латвийские кинотеатры предупредили зрителей о "ЛГБТ-теме" в мультфильме
Вскоре после публикации Майи Арманевой кинотеатры отреагировали и добавили в описание фильма примечание: "Предупреждение: этот фильм студии Disney затрагивает тему ЛГБТ" ("Brīdinājums: šī Disneja studijas filma skar LGBT tēmu"). Очень похожую информацию о мультфильме можно найти и в его описании в других крупных кинотеатрах Латвии.
Мультфильм рассказывает о семье исследователей, которые путешествуют в глубины неизведанных и опасных земель, где могут обитать самые невообразимые существа. В официальном трейлере нет указания на тему ЛГБТ, которую он затрагивает.
Каспар Залитис, правозащитник и защитник прав ЛГБТ, сказал TVNET, что размещение этого предупреждения вызывает беспокойство. "Особенно слово "предупреждение" говорит о том, что в фильме изображено что-то недопустимое. Есть фильмы, которые классифицируются согласно закону. А вот такого, чтобы в описании фильма было указано, что здесь затрагивается ЛГБТ-тематика, еще не было. Это как предупреждение о том, что в мультфильме будут евреи или темнокожие персонажи. С точки зрения дискриминации разницы никакой. Мы оценим, следует ли передать этот вопрос омбудсмену".
Представитель кинотеатра Gaisma (Валмиера) сообщил TVNET, что описание фильма предоставляет дистрибьютор Latvian Theatrical Distribution. Связаться с представителями дистрибьютора TVNET не удалось. В свою очередь представитель кинотеатра Forum Cinemas по телефону заявил, что размещение предупреждения было инициативой самого кинотеатра. После заявления Арманевой о жалобах, поступивших от родителей, было принято решение о размещении предупреждения. Это не первый случай, когда Forum Cinemas получает жалобы от родителей на содержание фильмов - некоторые были получены о насилии.
Кристине Матиса из Национального центра кино отмечает, что в Латвии закона об этом нет. Содержание фильма классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов, где конкретных указаний на тему ЛГБТ не имеется. Информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.
Постановление Кабинета министров № 587 (Правила классификации фильмов) определяет критерии и процедуры, по которым кинопрокатчики классифицируют распространяемые фильмы в соответствии с индексами классификации. Эти индексы присваиваются всем фильмам, распространяемым на территории Латвии. Фильмы могут быть предназначены для широкой аудитории или для лиц в возрасте 7+, 12+, 16+ или 18+. Целью классификации фильмов является защита детей от вредного содержания и информирование родителей или опекунов о вредном содержании фильмов.
Мультфильм "Странный мир" входит в категорию 7+. В соответствии с регламентом к содержанию фильма применяются ограничения на распространение контента, проблемные темы трактуются разумно и подходящим для детей образом, в фильме допускается обнаженная натура без сексуального контекста и допустимы некоторые косвенные отсылки к сексуальному поведению.
После давления со стороны активистов предупреждение убрали
Спустя некоторое время после давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали. Активистка Кристине Гариня поблагодарила всех, кто обратил внимание на эту проблему.
"Предупреждение убрано, был позитивный разговор с кинотеатром, "предупреждение" не несло злого умысла. Ошибка исправлена", - сообщила она в Twitter.
Благодарность кинотеатрам выразило и Объединение ЛГБТ+ и их друзей Mozaika.
Paldies @forumcinemaslv, #ApolloKino un @CinamonKINO par atsauces izņemšanu no mājaslapām. 🙏 https://t.co/nxf0dJz0Bk— MOZAIKA 🇱🇻🇺🇦 (@lgbt_mozaika) November 30, 2022
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