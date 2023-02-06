Объявлен конкурс на должность директора Рижского русского театра им. М. Чехова

В начале января Министерство культуры приняло решение не продлевать трудовые отношения с директором Рижского русского театра Даной Бйорк и объявить конкурс на должность члена правления театра. Такое решение было принято из-за того, что в министерство поступила неоднозначная информация о руководстве театра. После этого в Минкульте было принято решение провести поиск руководителя театра в формате конкурса, в котором Бйорк также может принять участие.

Претендентам предлагается подать заявки до 6 марта. От соискателей ожидаются безупречная репутация, академическое высшее образование или профессиональное высшее образование второго уровня в области социальных или гуманитарных наук, опыт работы на руководящей должности не менее двух лет.