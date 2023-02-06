Министерство культуры объявило конкурс на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова с ежемесячной зарплатой 3414 евро до вычета налогов, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале.
Объявлен конкурс на должность директора Рижского русского театра им. М. Чехова
В начале января Министерство культуры приняло решение не продлевать трудовые отношения с директором Рижского русского театра Даной Бйорк и объявить конкурс на должность члена правления театра. Такое решение было принято из-за того, что в министерство поступила неоднозначная информация о руководстве театра. После этого в Минкульте было принято решение провести поиск руководителя театра в формате конкурса, в котором Бйорк также может принять участие.
Претендентам предлагается подать заявки до 6 марта. От соискателей ожидаются безупречная репутация, академическое высшее образование или профессиональное высшее образование второго уровня в области социальных или гуманитарных наук, опыт работы на руководящей должности не менее двух лет.
Также от претендентов ждут владения государственным языком на уровне С1 и знания хотя бы одного иностранного языка на уровне В1. Кроме того, кандидат на эту должность должен обладать знаниями и пониманием в сфере культуры, особенно в театральной среде, знать и понимать принципы работы государственной компании, в том числе в области финансового управления, уметь представить и обосновать свое мнение.
Представитель министерства отметила, что будет оцениваться соответствие претендентов на должность члена правления необходимым качествам, наиболее важными из которых являются командное лидерство, стратегическое видение, ориентация на достижение результата, а также способность принимать решения и брать на себя ответственность.
Претенденты на участие в конкурсе, которые пройдут в третий тур, должны будут представить и презентовать комиссии предложение по развитию театра на пять лет.
В предложении должны быть указаны пути и средства реализации задуманного, в том числе план художественной деятельности, ориентированный на актуальные для Латвии и европейского обществе темы, чтобы способствовать вовлечению в латвийское культурное пространство и развитию межкультурного диалога, а также состав творческого коллектива для реализации художественного замысла и стратегию кадровой политики для обеспечения необходимой квалификации работников театра для работы в государственном учреждении в соответствии с положениями об объеме знания государственного языка и процедуре проверки знания государственного языка.
Заявки на должность члена правления театра будут рассматриваться специально созданной комиссией.
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