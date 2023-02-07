Актриса Майя Довейка не стала скрывать, что находится в отношениях и "любит человека, который любит ее". Об этом она рассказала в журнале Ieva от 1 февраля. Изданию Privātā Dzīve удалось выяснить, кто является избранником актрисы.
Журнал узнал, кто является особенным мужчиной актрисы Майи Довейки
Как сообщает Privatā Dzīve, особенным человеком для актрисы по-прежнему является бизнесмен Мартиньш Буте - они вместе посетили премьеру фильма "Молоко матери", в котором Майя Довейка играет главную роль.
Галерея: Премьера фильма "Молоко матери"
Издание сообщает, что отношения пары прошли через различные испытания - шесть лет назад актриса призналась, что они больше не вместе, хотя Мартиньш по-прежнему ей дорог. Но уже через год актриса не скрывала, что они снова начали встречаться.
Они не выставляли напоказ свои отношения в публичной среде, но Буте всегда был рядом во время важных событий в жизни Майи.
Напомним, что 1 февраля в торжественной обстановке в кинотеатре Splendid Palace состоялась премьера фильма "Молоко матери" режиссера Инары Колмане, собравшая творческий коллектив фильма и латвийских деятелей культуры.
Среди гостей были замечены министр культуры Наурис Пунтулис, экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, режиссер Андрей Экис и многие другие.
Подробнее читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 7 февраля!
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