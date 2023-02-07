Журнал узнал, кто является особенным мужчиной актрисы Майи Довейки

Как сообщает Privatā Dzīve, особенным человеком для актрисы по-прежнему является бизнесмен Мартиньш Буте - они вместе посетили премьеру фильма "Молоко матери", в котором Майя Довейка играет главную роль.

Галерея: Премьера фильма "Молоко матери"

Издание сообщает, что отношения пары прошли через различные испытания - шесть лет назад актриса призналась, что они больше не вместе, хотя Мартиньш по-прежнему ей дорог. Но уже через год актриса не скрывала, что они снова начали встречаться.

Они не выставляли напоказ свои отношения в публичной среде, но Буте всегда был рядом во ​​время важных событий в жизни Майи.

Фото: Santa Sergejeva

Напомним, что 1 февраля в торжественной обстановке в кинотеатре Splendid Palace состоялась премьера фильма "Молоко матери" режиссера Инары Колмане, собравшая творческий коллектив фильма и латвийских деятелей культуры.

Среди гостей были замечены министр культуры Наурис Пунтулис, экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, режиссер Андрей Экис и многие другие.

Подробнее читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 7 февраля!