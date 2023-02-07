Служба госбезопасности выдвинула обвинения против блогера Кирилла Федорова

VDD начала уголовный процесс 16 марта 2022 года в связи с содержанием опубликованных им материалов на каналах в YouTube и Telegram.

Принимая во внимание полученные в ходе расследования доказательства, VDD просит прокуратуру обвинить блогера по двум статьям Уголовного закона, в частности, за оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против мира, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти и розни посредством автоматизированной системы обработки данных, сообщили агентству LETA в VDD.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что подозреваемый регулярно создавал и делал доступными неограниченному кругу людей видеоматериалы и публикации о начатой Россией войне в Украине, интерпретируя события в интересах Кремля.

В отчетах о ходе войны блогер оценивал вторжение вооруженных сил РФ как правильное и необходимое, а также прославлял героизм вооруженных сил России, избранную военную технику и достижения, в то же время целенаправленно принижая украинскую армию.

Блогер часто манипулятивно приписывал украинской армии совершенные российскими вооруженными силами военные преступления против мирных жителей Украины и ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре.

VDD констатировала в высказываниях Федорова и очернение латышей и украинцев, направленное на разжигание ненависти к этим народам.

Напомним, с начала вторжения России в Украину VDD начала несколько десятков уголовных процессов и переняла у Госполиции несколько уголовных процессов, связанных с поддержкой российской агрессии и разжиганием ненависти.