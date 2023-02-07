Иво Фоминс обиделся на жюри Muzikālā banka

Песня Фомина Ielai pāri, написанная в соавторстве с певицей Tipa (Табита Балоде), в этом году заняла 4-е место в Muzikālā banka, по мнению жюри и зрителей.

"Я почти всегда первый в зрительском голосовании, к сожалению, есть и группа экспертов, которые оценивают меня намного ниже или вообще не оценивают", - говорит Фоминс.

Музыкант считает, что, возможно, это его последний год участия в Muzikālā banka. "Я думаю, что, может быть, это мой последний год участия. Внутренний голос говорит - хватит! Надо освободить место для новичков. Зачем мне - старому пенсионеру - занимать сцену? Особенно если я 12 лет ничего не могу сделать, чтобы наконец-то победить. Пишите столько хороших песен, сколько хотите, вы всегда будете позади тройки лидеров. И только благодаря умному жюри".

Уже сообщалось, что в этом году в Muzikālā banka победила песня Lieka stuka группы Citi Zēni.

Песни финала Muzikālā banka оценивали не только зрители, но и независимое и профессиональное жюри.

В этом году в состав жюри вошли оперная певица Сонора Вайце, пианист Андрей Осокин, дирижер Юргис Цабулис, певица и педагог по вокалу Беате Звиедре, музыкант Марис Жигатс, музыкант и композитор Айгарс Войтишкис, Лаура Екабсоне, Эдгарс Вилцанс, поющий актер Раймонд Целмс, а также культурный редактор и музыкальный обозреватель Каспар Завилейскис.

Подробнее читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 7 февраля!