Табачные изделия и э-сигареты могут разрешить продавать только с 19 лет

В настоящее время упомянутые продукты доступны лицам с 18 лет.

Изначально депутаты предложили повысить возрастной порог до 21 года, но комиссия приняла решение о компромиссном варианте. Переходный период может быть длиною в год.

На заседании в качестве аргумента депутаты упомянули, что молодежь заканчивают среднюю школу в возрасте 19 лет, что означает, что сейчас совершеннолетние лица могут свободно покупать и приносить в школу табачные изделия.

Эксперты Министерства здравоохранения отметили, что повышение возрастного порога будет большим вкладом в общественное здоровье.

Табачная отрасль на заседании призвала депутатов тщательнее оценить это предложение, поскольку существует возможность, что отрасль обратится в Конституционный суд.

Уже сообщалось, что 24 января члены комиссии Сейма решили, что жидкости для электронных сигарет и их компоненты, которые содержат ароматизаторы, облегчающие потребление никотина, должны быть запрещены на латвийском рынке.