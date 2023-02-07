Комиссия по социальным и трудовым вопросам Сейма во вторник, 7 февраля, поддержала предложение, предусматривающее запрет на продажу табачных изделий и э-сигарет лицам моложе 19 лет.
Табачные изделия и э-сигареты могут разрешить продавать только с 19 лет
В настоящее время упомянутые продукты доступны лицам с 18 лет.
Изначально депутаты предложили повысить возрастной порог до 21 года, но комиссия приняла решение о компромиссном варианте. Переходный период может быть длиною в год.
На заседании в качестве аргумента депутаты упомянули, что молодежь заканчивают среднюю школу в возрасте 19 лет, что означает, что сейчас совершеннолетние лица могут свободно покупать и приносить в школу табачные изделия.
Эксперты Министерства здравоохранения отметили, что повышение возрастного порога будет большим вкладом в общественное здоровье.
Табачная отрасль на заседании призвала депутатов тщательнее оценить это предложение, поскольку существует возможность, что отрасль обратится в Конституционный суд.
Уже сообщалось, что 24 января члены комиссии Сейма решили, что жидкости для электронных сигарет и их компоненты, которые содержат ароматизаторы, облегчающие потребление никотина, должны быть запрещены на латвийском рынке.
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