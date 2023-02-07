"Это не может быть она": Мадонна испугала внешним видом на премии "Грэмми"

Престижное мероприятие не обошлось без эпатажной Мадонны. На "Грэмми" 64-летняя звезда появилась в строгом черном костюме и белоснежной рубашке.

Впрочем, все внимание публики было обращено на ее лицо без единой морщинки – известно, что артистка злоупотребляет пластическими операциями и инъекциями красоты. Выглядит это пугающе.

"Пожалуйста, верни брови", "Мадонна не знает, что такое естественность", "Не понимаю ее, но она звезда, ей можно", - так комментируют внешний вид звезды зрители "Грэмми".

Мадонна на премии "Грэмми" Фото: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Даже поклонники не узнали 64-летнюю поп-диву, заявив, что она переборщила с пластическими операциями. Фанаты поп-дивы отметили, что она весьма отличается от своих тщательно отредактированных фотографий в Instagram, и даже заявили, что она стала "неузнаваемой".

What is happening to Madonna pic.twitter.com/afdyPyoQjS — Lauren Chen (@TheLaurenChen) February 6, 2023

Напомним, концертный тур Мадонны The Celebration Tour должен будет отметить 40-летие ее работы в музыкальной индустрии. Концерты должны начаться в Северной Америке в июле этого года, и пройти в 35 городах.

В официальном пресс-релизе Мадонна заявила: "Я очень рада изучить как можно больше песен в надежде подарить моим поклонникам шоу, которого они ждали".

Напомним, что в ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Популярная исполнительница Бейонсе (Beyoncé) стала обладательницей самого большого числа наград в истории премии, получив 32-ю статуэтку. Таким образом, она стала самой титулованной певицей в истории премии "Грэмми".