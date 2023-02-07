Врачи считают, что бюджет 2023 года понизит качество здравоохранения

ЛПРЗСУ не отрицает, что планирование госбюджета на 2023 год проходит в сложных условиях. Однако профсоюз напоминает, что своевременный и равный доступ к качественной медицинской помощи является важной предпосылкой национальной безопасности и роста, а также сокращения неравенства в обществе, как это предусмотрено в Национальном плане развития Латвии на 2021-2027 годы.

Для достижения поставленных в плане целей в государственном бюджете на 2023 год на основные функции Министерства здравоохранения должно быть выделено не менее 306 млн евро, напоминает профсоюз. Однако правительство планирует выделить на здравоохранение всего 86 млн евро.

По словам председателя ЛПРЗСУ Валдиса Кериса, все должны понимать, что обреченная на голод медицина означает тысячи не спасенных жизней каждый год. Больницы уже предупреждают о сокращении объема помощи, а семейные врачи указывают, что ситуация критическая. Правительство и Сейм не должны игнорировать это.