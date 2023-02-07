Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) и Латвийское общество врачей (ЛОВ) уверены, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2023 год приведет к ухудшению качества здравоохранения, заявили агентству LETA в организациях.
Врачи считают, что бюджет 2023 года понизит качество здравоохранения
ЛПРЗСУ не отрицает, что планирование госбюджета на 2023 год проходит в сложных условиях. Однако профсоюз напоминает, что своевременный и равный доступ к качественной медицинской помощи является важной предпосылкой национальной безопасности и роста, а также сокращения неравенства в обществе, как это предусмотрено в Национальном плане развития Латвии на 2021-2027 годы.
Для достижения поставленных в плане целей в государственном бюджете на 2023 год на основные функции Министерства здравоохранения должно быть выделено не менее 306 млн евро, напоминает профсоюз. Однако правительство планирует выделить на здравоохранение всего 86 млн евро.
По словам председателя ЛПРЗСУ Валдиса Кериса, все должны понимать, что обреченная на голод медицина означает тысячи не спасенных жизней каждый год. Больницы уже предупреждают о сокращении объема помощи, а семейные врачи указывают, что ситуация критическая. Правительство и Сейм не должны игнорировать это.
Правление ЛОВ также считает, что запланированное государством финансирование здравоохранения из государственного бюджета в 2023 и 2024 годах обрекает отрасль на "тяжелую стагнацию" и является "смертным приговором" для оплачиваемого государством здравоохранения.
По словам главы ЛОВ Илзе Айзсилниеце, в этом и следующем году финансирование сектора здравоохранения Латвии, которое уже является самым низким в ЕС, упадет ниже 4% ВВП. Для сравнения, в Эстонии на здравоохранение уже выделено 6,7%, а в Литве - 5,9% ВВП.
По ее оценкам, финансирование, запланированное на этот и следующий год, грозит закрытием целых больничных отделений и врачебных кабинетов, а также стремительным переходом на платную медицину.
"ЛОВ настойчиво призывает правительство не начинать экономическую трансформацию Латвии с разрушения сектора здравоохранения, а совместно разработать и внедрить необходимые изменения в нормативно-правовую базу, чтобы государственные расходы на здравоохранение увеличились как минимум до 6,5% ВВП", - заявил вице-президент ЛОВ Марис Плявиньш.
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