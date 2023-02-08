Видео ⟩ “На меня сверху что-то упало”: очевидец об аварии автобуса в Добельском крае

"Я ничего не понял, я только видел, как автобус съехал. У жены вроде бы сломан нос, а у меня ноги болят. У других еще хуже. Сначала разбили стекло, потом дверь, чтобы вывести нас. Я ехал с закрытыми глазами, ничего не видел. Хорошо, что я держался за сиденье рукой. После этого я почувствовал, что на меня сверху что-то упало", - рассказал Виктор, пассажир автобуса.