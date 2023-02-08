7 февраля около 9:30 утра на трассе Рига-Лиепая в Добельском крае автобус съехал с дороги и перевернулся на бок в кювет. Несколько человек пострадали, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ “На меня сверху что-то упало”: очевидец об аварии автобуса в Добельском крае
"Я ничего не понял, я только видел, как автобус съехал. У жены вроде бы сломан нос, а у меня ноги болят. У других еще хуже. Сначала разбили стекло, потом дверь, чтобы вывести нас. Я ехал с закрытыми глазами, ничего не видел. Хорошо, что я держался за сиденье рукой. После этого я почувствовал, что на меня сверху что-то упало", - рассказал Виктор, пассажир автобуса.
Спасатели помогли водителю и пожилой женщине выбраться из машины.
"Мы выводили людей через центральную дверь. Люди получили серьезные травмы", - сказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). На место аварии прибыло шесть медицинских автомобилей, в том числе бригада медицинских специалистов.
Информации о том, почему автобус съехал с дороги, на данный момент нет. Полиция возбудила уголовное дело и выясняют обстоятельства произошедшего.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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