Зутис и Пакалне обсуждают, кому достанется машина в случае расставания

Элина Пакалне и Кристап Зутис Фото: Jānis Škapars/TVNET

В одном из последних выпусков Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") влюбленные отправились на тест-драйв электромобиля, так как сейчас рассматривают возможность его покупки. Во время поездки пара задается вопросом, что делать с вещами, если они расстанутся.

Кристап отмечает, что, как сказал его друг Мартиньш, в случае развода большая часть должна быть оставлена женщине, чтобы ей было легче начать жизнь без мужчины. Кристап это предложение поддерживает. Элина такому заявлению приятно удивлена, но не скрывает, что до конца с этим не согласна.

Она подчеркивает, что не феминистка, но считает такое решение немного несправедливым - например, если оба накопили денег на машину, то вместе решают, кому она нужнее и полезнее, вместо того, чтобы сразу все отдать женщине. Смотреть надо по ситуации.

Они также обсудили, что будет делать Элина, если на Кристапа нападут на улице. Элина готова помочь Кристапу во время драки и брызнуть в глаза напавшим из перцового баллончика, который у нее постоянно с собой. Кристап считает, что это не помогло бы. Он думает, что Элине не стоит вмешиваться в такие ситуации, потому что это не принесет никаких результатов.

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