США сняли санкции с Григория Лепса

Причины удаления Григория Лепса из списка не уточняются.

Ранее Григорий Лепс был внесен Минфином США в "черный список" в 2013 году. По мнению властей, он перевозил деньги для главы преступной группировки "Братский круг", вора в законе Владислава Леонтьева, который умер в конце 2020 года и в санкционных списках ныне не числится. Сам артист называл эти обвинения абсурдными.

В конце 2022 года Григорий Лепс попал под санкции ЕС из-за поддержки им военного вторжения РФ на территорию Украины. Артист регулярно принимает участие в российских правительственных мероприятиях и концертах - к примеру, он выступал на концерте-митинге в "Лужниках" в честь "годовщины присоединения Крыма", а после выступил на Донбассе.

Напомним, въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года.