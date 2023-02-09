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США сняли санкции с Григория Лепса

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США сняли санкции с Григория Лепса
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Концерт Лепса в Юрмале
Концерт Лепса в Юрмале Фото: Jānis Škapars/TVNET

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт ведомства. 

Причины удаления Григория Лепса из списка не уточняются. 

Ранее Григорий Лепс был внесен Минфином США в "черный список" в 2013 году. По мнению властей, он перевозил деньги для главы преступной группировки "Братский круг", вора в законе Владислава Леонтьева, который умер в конце 2020 года и в санкционных списках ныне не числится. Сам артист называл эти обвинения абсурдными.

В конце 2022 года Григорий Лепс попал под санкции ЕС из-за поддержки им военного вторжения РФ на территорию Украины. Артист регулярно принимает участие в российских правительственных мероприятиях и концертах - к примеру, он выступал на концерте-митинге в "Лужниках" в честь "годовщины присоединения Крыма", а после выступил на Донбассе

Напомним, въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года.

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