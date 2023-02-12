Адриана Миглане о разводе: "Лучшие песни рождаются, когда у тебя разбито сердце"

"Я написала песню очень быстро. Я очень много вложила в нее всего, что у меня было. Это первая песня, которую я почти не редактировала, когда писала ее. Лучше всего песни выходят, когда у человека разбито сердце. То же самое я могу сказать и об этой песне", - заметила Адриана Миглане.

"Я написала песню, пока Хьюго лежал рядом со мной. Я прилегла и начала думать, а после больше не могла заснуть, потому что слезы лились градом. Кто-то подтолкнул меня написать песню, основанную на этих чувствах! Что я и сделала", - рассказывает певица.

Главную роль в клипе сыграла сама Адриана, к которой присоединился Артис Булс, участник шоу "Академия бокса".

Напомним, латвийская певица Адриана Миглане в программе No Bullshit Experience ar Andri Kiviču на YouTube раскрыла настоящую причину, по которой ее брак с отцом ее сына Кришьянисом Сондарсом так быстро распался:

"Тянуть особо было нечего, потому что мне кажется, если есть какие-то вещи, которые повторяются, о которых ранее проговорили, но они снова повторяются, то я не хочу жить с человеком только для того, чтобы формально у меня был муж. Я поняла, что мне это просто не нужно".

Видео: Адриана Миглане - Walk Away