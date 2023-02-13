На концерте в поддержку Украины выступит Иван Дорн

В рамках благотворительного концерта будет реализована благотворительная акция "Без тебя нет победы", направленная на обеспечение пожертвования в размере 500 000 евро на укрепление ВСУ Украины.

В сотрудничестве с Ziedot.lv во время концерта каждый зритель сможет сделать пожертвование Украине, позвонив по телефону. Основной целью концерта является сбор пожертвований в поддержку Украины путем покупки билета на концерт или путем более крупного пожертвования компаниям и получения взамен приглашений на мероприятие. Концерт пройдет в отреставрированном Рижском цирке, но его будут транслировать в прямом эфире LTV и LR2.

В проекте на добровольных началах заняты: режиссер Инга Тропа, Янис Страпцанс и Сигне Нигале, художник Кришс Салманис, звукорежиссер Андрис Узе, основатели, друзья и активисты фонда "Предприниматели за мир" Кристофс Блаус, Лаура Скроделе и Иева Дриксна, а также другие люди, поддерживающие Украину.

Галерея: Иван Дорн в Риге