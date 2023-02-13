Украинский певец и музыкант Иван Дорн объявил, что выступит на благотворительном концерте Veltījums Ukrainai! ("Посвящение Украине!"), организованном фондом Uzņēmēji mieram ("Предприниматели за мир"), который состоится 24 февраля на арене Рижского цирка.
На концерте в поддержку Украины выступит Иван Дорн
"Дорн - один из самых влиятельных украинских музыкантов, который не только держит музыкальную планку, но и развивает и популяризирует украинскую музыку и культуру в мире.
В своей творческой деятельности Дорн находится в бесконечном стилистическом поиске, сочетая жанры хаус, хип-хоп и глубокую лирическую музыку. Сегодня Дорн использует свою музыку, чтобы отстаивать свободу Украины, поддерживать свою страну и говорить об Украине во всем мире", отмечают организаторы.
В 2022 году в интервью RUS TVNET артист сказал:
"Мы все должны рассредоточиться по каким-то фронтам: информационные, волонтерские, военные, концертные. Это все фронты, которые работают, которые полезны, которые нужны. И все результативные, кстати говоря".
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Фонд "Предприниматели за мир" ранее сообщал, что 24 февраля на обновленной арене Рижского цирка состоится благотворительный концерт "Посвящение Украине!" в честь ровно одного года борьбы Украины с военной агрессией России за свою независимость.
Помимо Ивана Дорна в концерте примут участие более 100 латвийских музыкантов и артистов, в том числе Shipsea, Интарс Бусулис, GG Choir, Раймондс Тигулс, Вестардс Шимкус, Каспарс Земитис, Даумантс Калниньш, Latvian Voices, Dagamba, The Sound Poets, Станислав Юдин и Аснате Ранцане, Tautumeitas, Carnival Youth, Iļģi и многие другие друзья и сторонники Украины.
В рамках благотворительного концерта будет реализована благотворительная акция "Без тебя нет победы", направленная на обеспечение пожертвования в размере 500 000 евро на укрепление ВСУ Украины.
В сотрудничестве с Ziedot.lv во время концерта каждый зритель сможет сделать пожертвование Украине, позвонив по телефону. Основной целью концерта является сбор пожертвований в поддержку Украины путем покупки билета на концерт или путем более крупного пожертвования компаниям и получения взамен приглашений на мероприятие. Концерт пройдет в отреставрированном Рижском цирке, но его будут транслировать в прямом эфире LTV и LR2.
В проекте на добровольных началах заняты: режиссер Инга Тропа, Янис Страпцанс и Сигне Нигале, художник Кришс Салманис, звукорежиссер Андрис Узе, основатели, друзья и активисты фонда "Предприниматели за мир" Кристофс Блаус, Лаура Скроделе и Иева Дриксна, а также другие люди, поддерживающие Украину.
Галерея: Иван Дорн в Риге
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