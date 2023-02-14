Лида Нижникова: "Для меня Танзания с первого вдоха в аэропорту стала своей"

Блогер Лидия Нижникова и опытный путешественник Саша в рамках тревел-шоу "Попутчики" познакомились с африканской культурой и испытали на себе обязанности мужчин и женщин в племени масаи. Где практически все обязательства и даже постройка дома - на женский плечах.

"Этот выпуск - моя гордость, теплые воспоминания, и я безумно рада, что у меня есть возможность делиться этим со зрителями", - говорит Лида.

После возвращения ее не покидает желание вернуться в Африку в качестве волонтера и провести несколько недель в одной из школ:

"Если вам отозвалась эта небольшая благотворительная история и вы бы хотели помочь мне ее реализовать, пишите мне на почту poputchikitravel@gmail.com или в Instagram @lida_niznjaja. Спасибо!".

Проект о путешествиях "Попутчики" Лида Нижникова запустила осенью 2022 года. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида Нижникова не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Лида является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.