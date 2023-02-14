США не знают, шпионили ли сбитые за последние дни неопознанные объекты, сообщил в понедельник пресс-секретарь Национального совета безопасности Белого дома Джон Кирби.
США: у сбитых неопознанных объектов нет связи с инопланетянами
"Мы точно не знаем, был ли у них наблюдательный аспект, однако мы не можем этого исключать", - сказал журналистам Кирби.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что нет никаких признаков деятельности инопланетян в связи с неопознанными объектами.
"Ничто не свидетельствует об инопланетянах, хочу сказать это ясно, чтобы американский народ об этом знал", - сказала журналистам Жан-Пьер.
Истребитель США в воскресенье над озером Гурон сбил неопознанный летающий объект, который стал уже четвертым сбитым объектом за восемь дней.
Необычная для мирного времени цепочка событий в воздушном пространстве над Северной Америкой началась с китайского разведывательного воздушного шара шара, которого заметили над США в конце января.
По приказу президента США Джо Байдена 4 февраля военная авиация США сбила этот воздушный шар над Атлантическим океаном.
10 февраля США сбили еще один объект - около северной части Аляски, а на следующий день истребитель сбил "находящийся на большой высоте объект", который находился в воздушном пространстве Канады, над Юконом, примерно в 160 км от американской границы.
Представители Министерства обороны США пояснили, что эти объекты не несли угроз безопасности, однако известно о них так мало, что чиновники не исключают никаких возможностей.
После того, как был замечен первый объект, США усилили надзор за своим воздушным пространством, чем частично можно объяснить большое количество сбитых объектов.
Представители Пентагона указали, что по-прежнему пытаются выяснить, что это за объекты, и рассказали, что рассматривали возможность использовать вместо ракет оружие реактивных самолетов, однако это оказалось слишком сложно. Чиновники резко отделили сбитые за последние дни три объекта от китайского воздушного шара.
Эти три объекта были гораздо меньше размером, отличались внешним видом и летели на более низкой высоте, чем разведывательный воздушный шар.
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