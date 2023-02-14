США: у сбитых неопознанных объектов нет связи с инопланетянами

"Мы точно не знаем, был ли у них наблюдательный аспект, однако мы не можем этого исключать", - сказал журналистам Кирби.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что нет никаких признаков деятельности инопланетян в связи с неопознанными объектами.

"Ничто не свидетельствует об инопланетянах, хочу сказать это ясно, чтобы американский народ об этом знал", - сказала журналистам Жан-Пьер.

Истребитель США в воскресенье над озером Гурон сбил неопознанный летающий объект, который стал уже четвертым сбитым объектом за восемь дней.

Необычная для мирного времени цепочка событий в воздушном пространстве над Северной Америкой началась с китайского разведывательного воздушного шара шара, которого заметили над США в конце января.

По приказу президента США Джо Байдена 4 февраля военная авиация США сбила этот воздушный шар над Атлантическим океаном.