Кариньш: бюджет не идеален, но хорошо сбалансирован между различными потребностями

Глава правительства отметил, что бюджет предусматривает движение к экономической трансформации, которая будет выражаться в увеличении доли экспорта с высокой добавленной стоимостью в экономике Латвии. Для Латвии как маленькой страны особенно важно, чтобы товары и услуги производились и для ЕС, и для всего мирового рынка, сказал Кариньш.

Чтобы привлечь в Латвию 10, 20 или 100 новых инвесторов, необходимо укреплять национальную безопасность, улучшать и менять систему образования, сказал премьер.

Он отметил, что бюджет 2023 года носит в основном технический характер, так как частично соответствует среднесрочному бюджету, утвержденному в 2021 году. В то же время на различные нужды дополнительно выделено еще 710 млн евро.

Как указал Кариньш, если из общего дефицита бюджета в размере 4,2% от валового внутреннего продукта математически исключить финансирование обороны, то структурный дефицит составит лишь полпроцента. Поэтому государственный бюджет на 2023 год оценивается как фискально консервативный, сказал глава правительства.

7 февраля правительство одобрило законопроект о государственном бюджете на 2023 год, который предусматривает доходы в размере 12,721 млрд евро и расходы в размере 14,673 млрд евро. По сравнению с 2022 годом бюджетные доходы увеличены на 2,025 млрд евро, расходы - на 2,233 млрд евро.

В окончательном чтении Сейм планирует утвердить госбюджет 8 марта.