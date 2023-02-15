Пакалне и другие блогеры из Латвии номинированы на премию от Nickelodeon

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 4 марта и будет посвящена самым ярким событиям прошлого года и деятелям телевидения, музыки, спорта и т. д.

В этом году среди номинантов есть такие звезды как, Бейонсе, Крис Эванс, Леди Гага, Селена Гомес, Лиззо, Гарри Стайлс, Серена Уильямс, Эд Ширан, Тейлор Свифт и другие. Всемирно известный сериал "Очень странные дела" претендует на победу в шести номинациях.

Помимо знаменитостей мирового уровня, Nickelodeon Kids' Choice Awards также вручает награды влиятельным лицам, завоевавшим популярность в своей стране или регионе. В Латвии за победу в номинации "Любимый инфлюенсер Латвии" будут бороться четыре кандидата, за которых могут проголосовать все желающие - здесь.

Адриана Миглане-Сондоре завоевала популярность благодаря участию в шоу X Faktors. Затем она продолжила музыкальную карьеру и использовала свою известность в соцсетях.

Элина Пакалне известна в Латвии как бывшая участница TikTok-дуэта Latvian Sisters. После она начала сольную карьеру, что позволило ей стать влиятельным инфлюенсером в Латвии. Сейчас она принимает участие в шоу "Знаменитости без фильтра", а также стала участницей игры от RUS TVNET "Латвия для веселых".

Лаурис Заланс сначала приобрел известность как ведущий мероприятий, но совсем скоро попробовал свои силы на радио и в соцсетях.

Кристапс Грауфельдс (Jorets) стал создавать видеоконтент уже в раннем возрасте, развивая свои навыки и наращивая аудиторию. Он стал участником различных проектов, и его популярность росла.

Церемонию можно будет посмотреть на платформах Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons и других. С 8 марта награждение можно будет увидеть на Paramount+ от Go3.