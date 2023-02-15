Еще недавно сообщалось о литовских чипсах Chazz со вкусом женских гениталий. А сейчас стало известно, что появился новый вкус: как производители и обещали, теперь в продаже чипсы со вкусом мужских гениталий, передает программа Bez Tabu.
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Видео ⟩ Сначала женский, теперь мужской: новый вкус литовских чипсов
Сначала женский, теперь мужской: новый вкус литовских чипсов
В январе команда Bez Tabu уже пробовала чипсы со вкусом вагины. Производители ранее обещали не дискриминировать мужчин и вернуться с другой новинкой - чипсами со вкусом пениса.
В этот раз журналистка Bez Tabu, попробовав новую закуску, охарактеризовала ее вкус как специфический - томатные чипсы с кумином или какими-то более специфическими восточными специями.
Что о вкусе думают рижане, смотрите в сюжете программы (на латышском языке):
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