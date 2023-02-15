Черный медведь, получивший прозвище "Селфи-медведь", был запечатлен на сотнях фотографий, сделанных при помощи фотоловушки в американском парке. Снимки стали интернет-хитом, сообщает издание Insider.
Фото ⟩ Интернет-хит: любопытный медведь в США сделал сотни "селфи"
Интернет-хит: любопытный медведь в США сделал сотни "селфи"
Камера дикой природы в Колорадо сделала 400 снимков любопытного медведя, смотрящего на себя.
Медведь наблюдал за собой с нескольких сторон.
Из 580 сделанных снимков 400 были медвежьими "селфи".
Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023
"Информация, которую мы получаем благодаря фотоловушкам, используется, чтобы составлять рекомендации по защите уязвимых природных территорий", - отметил эколог.
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