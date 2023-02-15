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Фото ⟩ Интернет-хит: любопытный медведь в США сделал сотни "селфи"

rus.tvnet.lv
Интернет-хит: любопытный медведь в США сделал сотни "селфи"
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Медведь
Медведь Фото: @boulderosmp/Twitter.com

Черный медведь, получивший прозвище "Селфи-медведь", был запечатлен на сотнях фотографий, сделанных при помощи фотоловушки в американском парке. Снимки стали интернет-хитом, сообщает издание Insider.

Камера дикой природы в Колорадо сделала 400 снимков любопытного медведя, смотрящего на себя.

Медведь наблюдал за собой с нескольких сторон.

Из 580 сделанных снимков 400 были медвежьими "селфи".

"Информация, которую мы получаем благодаря фотоловушкам, используется, чтобы составлять рекомендации по защите уязвимых природных территорий", - отметил эколог.

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