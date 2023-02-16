Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что россияне страдают из-за властей и живут в нищете. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем" и ряд российских СМИ.
Барбара Брыльска: "В России невозможно жить, везде нищета"
Барбара Брыльска: "В России невозможно жить, везде нищета"
"Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги.
Русские должны понять, что жить в этом г***е, в котором они живут, нельзя", - сказала польская актриса.
По словам актрисы, достойно жить в России можно только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.
"Остальной народ, посмотрите, как живет. Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - утверждает Барбара Брыльска.
Напомним, что ранее Барбара Брыльска поддержала российскую актрису Лию Ахеджакову, которую исключили из репертуара театра за ее антивоенную позицию.
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