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Барбара Брыльска: "В России невозможно жить, везде нищета"

rus.tvnet.lv
Барбара Брыльска: "В России невозможно жить, везде нищета"
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Польская актриса Барбара Брыльска
Польская актриса Барбара Брыльска Фото: Кадр из фильма

Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что россияне страдают из-за властей и живут в нищете. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем" и ряд российских СМИ.

"Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги.

Русские должны понять, что жить в этом г***е, в котором они живут, нельзя", - сказала польская актриса.

По словам актрисы, достойно жить в России можно только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.

"Остальной народ, посмотрите, как живет. Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - утверждает Барбара Брыльска.

Напомним, что ранее Барбара Брыльска поддержала российскую актрису Лию Ахеджакову, которую исключили из репертуара театра за ее антивоенную позицию.

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