Барбара Брыльска: "В России невозможно жить, везде нищета"

"Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги.

Русские должны понять, что жить в этом г***е, в котором они живут, нельзя", - сказала польская актриса.

По словам актрисы, достойно жить в России можно только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.

"Остальной народ, посмотрите, как живет. Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - утверждает Барбара Брыльска.

Напомним, что ранее Барбара Брыльска поддержала российскую актрису Лию Ахеджакову, которую исключили из репертуара театра за ее антивоенную позицию.