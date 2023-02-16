Фото ⟩ Лопес и Аффлек сделали парные татуировки

В своем Instagram Лопес поделилась фотографией, на которой запечатлена ее новая татуировка на теле - знак бесконечности со стрелой посередине, а также ее имя и имя ее возлюбленного.

Татуировка Аффлека представляет собой две скрещенные стрелы и инициалы J и B.

Также Лопес опубликовала серию совместных снимков - из далекого 2000 года, когда они начали встречаться.

Как известно, история любви Лопес и Аффлека считается одной из самых романтичных в Голливуде. Пара во второй раз объявила о помолвке в апреле прошлого года - обоих связывали романтические отношения в начале 2000-х, а в 2002-м оба готовились к свадьбе. Однако два года спустя они решили разойтись.

В 2005 году Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, но в 2018 году их брак распался. С другой стороны, у Лопес за плечами уже целых три брака: с 1997 по 1998 год она была замужем за актером Оджани Ноа, с 2001 по 2003 год - с актером Крисом Джаддом, а с 2004 по 2014 год - с певцом Марком Энтони. В последнем браке знаменитость стала мамой близнецов.

В 2019 году Лопес объявила о помолвке с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, но они так и не поженились. Вскоре после расставания Лопес снова сблизилась с Аффлеком.

Они открыли свои отношения публике в июле 2021 года, в день 52-летия певицы, поделившись романтическим совместным фото. Пара поженилась в прошлом году.