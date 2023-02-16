Сейм единогласно поддержал выдачу Шлесерса для второго "цифрового" суда

Шлесерс на заседании также призвал депутатов поддержать свою выдачу. В то же время политик отрицает свою вину.

Так называемое второе дело о цифровом телевидении уже находится в Рижском окружном суде, однако после избрания Шлесера депутатом Сейма появился вопрос о том, можно ли продолжать судить его без согласия Сейма.

Уже сообщалось, что по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном размере обвинялись девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нил Фрейвальд, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе, бывший член правления компании SIA Hannu Digital Гинтар Кавацис, тогдашний коммерческий директор Tet Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле и руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис.