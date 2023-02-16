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Сейм единогласно поддержал выдачу Шлесерса для второго "цифрового" суда

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Сейм единогласно поддержал выдачу Шлесерса для второго "цифрового" суда
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Депутат Сейма Айнарс Шлесерс.
Депутат Сейма Айнарс Шлесерс. Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг Сейм поддержал выдачу депутата Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") для продолжения судебного разбирательства по так называемому делу о цифровом телевидении.

Шлесерс на заседании также призвал депутатов поддержать свою выдачу. В то же время политик отрицает свою вину.

Так называемое второе дело о цифровом телевидении уже находится в Рижском окружном суде, однако после избрания Шлесера депутатом Сейма появился вопрос о том, можно ли продолжать судить его без согласия Сейма.

Уже сообщалось, что по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном размере обвинялись девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нил Фрейвальд, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе, бывший член правления компании SIA Hannu Digital Гинтар Кавацис, тогдашний коммерческий директор Tet Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле и руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис.

По делу были выдвинуты обвинения в действиях, связанных с организованным Министерством культуры в 2008 году конкурсом на предоставление эфирного вещания для телепрограмм в цифровом формате на основании договоров, заключенных между Tet, Hannu Digital и LVRTC.

По мнению прокуратуры, действия подсудимых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение Hannu Digital в проект и в договорные отношения, в результате чего компания получила финансовые средства Tet в размере нескольких миллионов евро, что привело к неоправданному удорожанию проекта.

Согласно обвинительному заключению полученная сумма якобы составляет около трех миллионов евро. Правонарушения, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах.

Хотя Tet в уголовном процессе не указан в виде потерпевшей стороны, прокурор ранее указал, что это не меняет сути дела.

31 января Суд по экономическим делам (ELT) оправдал всех фигурантов уголовного дела. Сейчас дело рассматривается в апелляционном порядке.

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