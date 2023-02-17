В среду, 15 февраля, в многоквартирном социальном доме в Улброке произошел пожар. Еще до приезда спасателей пожар заметил мужчина и бросился спасать жильцов дома. В трогательном посте жена рассказала о действиях мужа.
Видео ⟩ "Герои существуют": жена рассказала о смелых действиях мужа при пожаре в Улброке
"Я долго думала, писать или нет. Однако сердце полно, а о героях надо говорить, потому что настоящие герои сами любят тишину и не будут говорить.
Сегодня вечером в Улброке загорелось большое жилой дом. Муж в это время ехал домой с работы. Он остановился, вызвал пожарную бригаду и увидел, что дом уже горит открытым пламенем - то, что привлекает внимание.
Видит, что у окна стоит девочка с двумя кошками в руках и не может выйти на улицу, кричат люди...
Понимая, что на месте пока нет ни Службы скорой медицинской помощи (NMPD), ни Государственно пожарно-спасательной службы (VUGD), он попытался самостоятельно проникнуть в дом. Но, оценив обстановку и большое количество дыма, а также небезопасное состояние здания, он решил не рисковать и не заходить дальше в здание.
Прибывает первая команда NMPD, муж просит остановиться у окна.
Он забирается на крышу машины скорой помощи и бросается спасать маленькую девочку. Трудно, страшно, еще далеко до окна, но ребенок и две кошки спасены.
К сожалению, кошки, возможно, ушли, потому что муж бросился спасать очередного жильца, находившегося в соседней квартире, оставив кошек на земле.
Еще один житель - человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его тоже с большим трудом спасли со второго этажа через окно.
Приезжает VUGD, и тогда муж дает работать профессионалам, незаметно исчезая со сцены.
На месте происшествия продолжали работать 40 пожарных и семь бригад скорой помощи.
Я не жду хвалебных песен, я просто хотела, чтобы вы знали, что герои существуют, и есть еще хорошие люди на свете, и один из них находится прямо рядом с вами.
Муж, я очень горжусь тобой и всегда буду восхищаться твоим большим сердцем и бескорыстной добротой", - пишет его жена.
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи, также выразила благодарность: "Спасибо! Трогательно, героически и гуманно! Склоняю голову в уважении!"
RUS TVNET уже сообщал, что в среду вечером, 15 февраля, в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом, в котором оказались заблокированы несколько человек.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18:27.
Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление и несколько человек не могут выбраться из него.
Позже Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что из социального многоквартирного дома, где горели две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 92 кв. м, спасены 20 человек.
В одной из горящих квартир был найден мертвый человек.
В свою очередь в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) рассказали, что медики доставили в больницу троих пострадавших, в том числе одного в тяжелом состоянии, а еще двоих пострадавших госпитализировать не пришлось, помощь им смогли оказать на месте.
Видео: Пожар в Улброке
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