Видео ⟩ "Герои существуют": жена рассказала о смелых действиях мужа при пожаре в Улброке

К сожалению, кошки, возможно, ушли, потому что муж бросился спасать очередного жильца, находившегося в соседней квартире, оставив кошек на земле.

Еще один житель - человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его тоже с большим трудом спасли со второго этажа через окно.

Приезжает VUGD, и тогда муж дает работать профессионалам, незаметно исчезая со сцены.

На месте происшествия продолжали работать 40 пожарных и семь бригад скорой помощи.

Я не жду хвалебных песен, я просто хотела, чтобы вы знали, что герои существуют, и есть еще хорошие люди на свете, и один из них находится прямо рядом с вами.

Муж, я очень горжусь тобой и всегда буду восхищаться твоим большим сердцем и бескорыстной добротой", - пишет его жена.

Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи, также выразила благодарность: "Спасибо! Трогательно, героически и гуманно! Склоняю голову в уважении!"

RUS TVNET уже сообщал, что в среду вечером, 15 февраля, в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом, в котором оказались заблокированы несколько человек.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18:27.

Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление и несколько человек не могут выбраться из него.

Позже Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что из социального многоквартирного дома, где горели две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 92 кв. м, спасены 20 человек.

В одной из горящих квартир был найден мертвый человек.

В свою очередь в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) рассказали, что медики доставили в больницу троих пострадавших, в том числе одного в тяжелом состоянии, а еще двоих пострадавших госпитализировать не пришлось, помощь им смогли оказать на месте.

Видео: Пожар в Улброке