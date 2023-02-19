Романтика в БДСМ-комнате: музыкант Наурис Брикманис и его жена поделились впечатлениями

В программе Kad satiekas viņš un viņa ("Когда встретились он и она") Айя призналась ведущему Валдису Мелдерису, что занятия любовью в спальне кажутся женщине скучными.

"Мне не обязательно нужны розы и свечи или что-то в этом роде для интимной атмосферы. Это было бы даже скучно, я вообще считаю, что кровать предназначена только для сна. Эротически ситуации, когда нас могут застать, гораздо более возбуждают.

На свежем воздухе или во время шумной вечеринки куда-то отойти. Подойдет и клубный туалет, там можно быть громкими, потому что вокруг тоже шум", - кокетливо говорит Айя.

Но самым смелым шагом стало раскрытие весьма пикантного подарка, который она преподнесла мужу: "На тридцатилетие Науриса я устроила ему совместное приключение в БДСМ-комнате. Да-да, в Риге есть такая! Моя подруга была там со своим парнем. Она ее очень рекомендовала. В то время был такой период, что я очень много познавала себя, экспериментировала со своей сексуальностью.

Я уже пробовала голые фото и стриптиз, а это был следующий шаг, вызов и для себя".

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