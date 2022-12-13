В первом выпуске скандального ток-шоу режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili состоялся откровенный разговор с порноактрисой Линдой, во втором - с Лиеной Ушаковой, а затем был пикантный беседа с руководительницей клуба SexWife Кариной. Теперь пришло время героини четвертой серии - Наталье Сорокиной, представительницы БДСМ-сообщества.
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БДСМ-мастер Наталья: эту практику пробовал каждый!
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Вы будете удивлены, насколько ошибочным и стереотипным является преобладающее представление о том, что такое БДСМ. Наталия рассказала в программе о разных направлениях БДСМ и психологических аспектах, почему некоторые люди интересуются БДСМ. Давайте узнаем о БДСМ правилах, границах, чтобы не путать БДСМ с насилием.
Как подчеркивает Наталья Сорокина в интервью Дж. Дж. Джилинджеру, БДСМ-практику пробовал каждый.
"Если мы посмотрим на азбуку БДСМ, туда включено все, от анальной стимуляции до таскания за волосы. В момент страсти спущенные до колен джинсы или штаны в такой позе может считаться попыткой связать, потому что человек ограничен в движениях и находится во власти партнера. Включается момент игры с властью, когда одна сторона является активной, а другая - пассивной или принимающей стороной, и это может быть возбуждающим, когда вы даете другому человеку контроль над вашим удовольствием, над вашими чувствами, а иногда и над жизнью. Если все это делается с согласия и в безопасной обстановке - это БДСМ. Если кто-то пытается заставить другого человека сделать что-то так, как он хочет, - это насилие", - говорит Наталья.
"Согласие должно быть полным энтузиазма."
Одна из практик БДСМ, которую пробовали многие, - это завязывание глаз, которое помогает человеку сосредоточиться на ощущениях. "Мы много времени живем в голове и все время думаем о работе, проектах, проблемах, нерешенных вопросах и забываем о теле, о его сигналах, потребностях, и иногда это тоже мешает нам получать удовольствие", - объясняет Наталья. "Для людей
БДСМ ассоциируется с крутыми женщинами в латексных нарядах, с плетками, громкой музыкой и чем-то очень строгим и болезненным, но это еще не все. Да, так есть, и это нравится многим, но это очень широкий мир", - говорит Наталья, отмечая, что БДСМ может включать не только секс, но и терапевтический опыт.
Интервью целиком смотрите на GO3.lv