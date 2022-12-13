БДСМ-мастер Наталья: эту практику пробовал каждый!

Вы будете удивлены, насколько ошибочным и стереотипным является преобладающее представление о том, что такое БДСМ . Наталия рассказала в программе о разных направлениях БДСМ и психологических аспектах, почему некоторые люди интересуются БДСМ. Давайте узнаем о БДСМ правилах, границах, чтобы не путать БДСМ с насилием.

"Если мы посмотрим на азбуку БДСМ, туда включено все, от анальной стимуляции до таскания за волосы. В момент страсти спущенные до колен джинсы или штаны в такой позе может считаться попыткой связать, потому что человек ограничен в движениях и находится во власти партнера. Включается момент игры с властью, когда одна сторона является активной, а другая - пассивной или принимающей стороной, и это может быть возбуждающим, когда вы даете другому человеку контроль над вашим удовольствием, над вашими чувствами, а иногда и над жизнью. Если все это делается с согласия и в безопасной обстановке - это БДСМ. Если кто-то пытается заставить другого человека сделать что-то так, как он хочет, - это насилие", - говорит Наталья.