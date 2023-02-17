Будет ли Sudden Lights менять свое выступление для "Евровидения"

На вопрос, в чем заключался их "козырь" и почему он сработал, солист группы Андрей Рейнис Зитманис размышляет: "Думаю, на этот раз сработало то, что мы были честны. Мы были честны сами с собой и выступили с чем-то, что одновременно серьезное и очень актуальное. Похоже, кому-то это было важно".

"Мы даже получили пару комментариев о том, что, похоже, песня была написана не специально для Supernova или "Евровидения", а для нас самих. Это действительно так и было!" - добавляет барабанщик группы Мартиньш Матис Земитис.

Говоря о финальном выступлении, солист рассказывает: "В целом все получилось. Я думаю, что главное - это энергетика, и часто в этих маленьких несовершенствах кроется волшебство. Я думаю, что выступление благодаря нашему режиссеру было очень красивым и точным. Оно несло посыл нашей песни через экраны".

Ребята также обещают оставаться настоящими и на большой сцене "Евровидения". "Никаких перерасчетов!" - говорит басист Карлис Вартиньш.