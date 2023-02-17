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Будет ли Sudden Lights менять свое выступление для "Евровидения"

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Будет ли Sudden Lights менять свое выступление для "Евровидения"
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Sudden Lights
Sudden Lights Фото: LTV/Lauris Vīksne

11 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять группа Sudden Lights. В эфире Rīta Panorama участники группы рассказали о своих чувствах и о том, будут ли они что-то менять в своем номере.

На вопрос, в чем заключался их "козырь" и почему он сработал, солист группы Андрей Рейнис Зитманис размышляет: "Думаю, на этот раз сработало то, что мы были честны. Мы были честны сами с собой и выступили с чем-то, что одновременно серьезное и очень актуальное. Похоже, кому-то это было важно".

"Мы даже получили пару комментариев о том, что, похоже, песня была написана не специально для Supernova или "Евровидения", а для нас самих. Это действительно так и было!" - добавляет барабанщик группы Мартиньш Матис Земитис.

Говоря о финальном выступлении, солист рассказывает: "В целом все получилось. Я думаю, что главное - это энергетика, и часто в этих маленьких несовершенствах кроется волшебство. Я думаю, что выступление благодаря нашему режиссеру было очень красивым и точным. Оно несло посыл нашей песни через экраны".

Ребята также обещают оставаться настоящими и на большой сцене "Евровидения". "Никаких перерасчетов!" - говорит басист Карлис Вартиньш.

На вопрос, предполагается ли задействовать, например, танцоров, гитарист группы Карлис Матис Зитманис ответил: "Как-нибудь справимся! Может быть, будет какой-то хореографический элемент...".

По поводу переноса выступления на большую сцену "Евровидения" солист группы говорит: "Масштаб, конечно, совсем другой. Думаю, самое главное для нас - это энергия, которую мы смогли создать здесь, на маленькой латвийской сцене - важно наполнить ею огромную сцену, эту огромную арену. Но посыл не изменится и концепция номера останется прежней".

Галерея: Финал Supernova

Ранее букмекеры делали ставку именно на Sudden Lights и на участницу Patrisha.

Таким образом, Sudden Lights получили возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.

В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.

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