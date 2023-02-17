Депутат: нужно изменить процедуру продажи конфискованных автомобилей

Он также подчеркнул, что необходимо поддержать передачу этих автомобилей Украине для борьбы с российской агрессией, обеспечив контроль за тем, чтобы в Украину отправлялись исправные автомобили в рабочем состоянии.

Согласно существующей практике VID организует продажу транспортных средств путем проведения ценового опроса, а не аукциона. При ценовом опросе комиссия выбирает наиболее выгодное в финансовом отношении предложение, то есть имущество продается тому покупателю, который предложит наибольшую цену.

При проведении опроса, например, не устанавливается минимальная стоимость.

"Таким образом транспортные средства могут быть проданы значительно ниже рыночной стоимости. В процедуре ценового опроса другие участники не имеют возможности получить информацию о том, по какой цене было продано конкретное транспортное средство, и из-за отсутствия прозрачности это создает риски и недоверие участников к комиссии ценового опроса", - сказал Кулбергс.

Как сообщалось, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества.